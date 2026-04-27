مصر تدين هجمات مالي.. والخارجية تطالب المواطنين بأقصى درجات الحذر

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للهجمات الإرهابية التي شهدتها جمهورية مالي، والتي أسفرت عن مقتل وزير الدفاع المالي وسقوط عدد من الضحايا، مؤكدة تضامنها الكامل مع حكومة وشعب مالي في مواجهة هذه الأحداث.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، رفضها القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها، والتصدي للأفكار المتطرفة التي تسهم في انتشارها، خاصة في منطقة الساحل والقارة الأفريقية، وذلك في إطار نهج شامل يربط بين الأمن والتنمية.

وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية المواطنين المصريين المتواجدين في مالي إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم.