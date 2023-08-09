محافظ جنوب سيناء: العنصر البشري والتدريب على رأس أولوياتي

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن التدريب والعنصر البشري علي رأس الأولويات في الخطة المالية السنوية "مشيرا إلي أنه لابد من تنمية العنصر البشري ورفع الكفاءة لتحقيق اقصي استفادة لتحقيق التنمية المستدامة والذي لا يأتي إلا من خلال التدريب، حيث أن العنصر البشري أحد أهم العوامل في تحقيق الخطط المستقبلية.

جاء ذلك خلال عرض هيثم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، الخطة التدريبيه للعام المالي الحالي .

ووافق محافظ جنوب سيناء، على الخطة التدريبية للعام المالي 2023-2024 التي عرضها المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء.

وتعد الخطة التدريبية المعروضة إحدى ثمار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء حيث نظمت وزارة المالية العديد من البرامج التدريبية على مدار السنوات الماضية.

وأمر المحافظ ، بتكثيف مثل تلك الدورات وإتاحتها لكافة العاملين بالجهات الإدارية بنطاق المحافظة مراعاة للبعد الجغرافي للمحافظة وفق خطة محددة هذا.

وقد أعدت المديرية المالية الخطة التدريبية في بعض البرامج المتخصصة للبدء في تنفيذها فور الانتهاء من تجميع الاحتياجات التدريبية من الجهات الإدارية.

اعتماد الخطة المالية

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