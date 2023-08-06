في عهد الرئيس السيسي.. إنجازات في كل المجالات بجنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء إنجازات في كافة المجالات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تشهدها من قبل محافظة جنوب سيناء، وذلك في ظل إطلاق مشروعات كبيرة من أبرزها مشروع جامعة الملك سلمان الدولية وإدخال جنوب سيناء في المرحلة الأولي للتامين الصحي الشامل علاوة التجمعات التنموية التي اخترقت كل الوديان.



منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أيمن رخا, مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء , أن المشروع بدأ بمحافظة جنوب سيناء في ديسمبر 2019 ويجري حاليًا إقامة 3 مستشفيات جدد بـ 3 مدن من مدن المحافظة وهم : إنشاء مجمع طور سيناء الطبي الذي سيضم حوالي 170 سرير و3 غرف عمليات بإجمالي تكلفة 950 ألف جنية تقريبًا ومن المقرر أن يستقبل كل التخصصات الطبية التي كانت تفتقر إليها المحافظة في السابق وجميعهم في مبني واحد حيث يقام قسم كامل للحروق داخلي وعناية مركزة وقسم خاص بعناية الأطفال بالإضافة لأقسام العناية المركزة والمتوسطة والحضانات والكُلي فضلًا عن إقامة غرف عمليات متطورة تختص في جراحات المخ والأعصاب.

أشار " رخا " إلي أن المجمع الطبي سيكون مُكملا لمستشفي شرم الشيخ الدولي علي أن يكون المستشفيان من أكبر الصروح العلاجية علي مستوي المحافظة علي أن يتم توزيع التخصصات المتقدمة بين مستشفي شرم الشيخ ومجمع طور سيناء الطبي وسيخدم المجمع الطبي كليات الطب بجامعة الملك سلمان فرع طور سيناء طبقًا للبروتوكول الموقع مع الجامعة حيث سيكون هناك إشراف مباشر من أساتذة كلية الطب بالجامعة علي المستشفي بمختلف أقسامها.

وأعلن "رخا" عن إقامة مستشفيان جدد بمدينتي دهب ونويبع حيث يضم مستشفي دهب 64 سرير تقريبًا و2 غرفة عمليات بتكلفة 500 ألف جنية تقريبًا علاوة علي إنشاء مستشفي نويبع الذي سيضم 42 سرير وغرفة عمليات بتكلفة 350 ألف جنية تقريبًا مشيرًا إلي أن المستشفيان القداما بدهب ونويبع غير مطابقين تمامًا للتطور الهائل في قطاع الصحة بجنوب سيناء والخاص بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والذي سيقدم كل ماهو جديد في القطاع الطبي أو بإضافة أجزاء جديدة بالمستشفيات حيث سيكون بمستشفي دهب قسم خاص ببلازما الدم ضمن المشروع القومي الذي إطلاقته وزارة الصحة في 2021 بـ 7 محافظات.

أوضح " رخا " انه سيكون هناك برامج وظيفية جديدة خاصة في مستشفيات دهب ونويبع بإعتبارهما يقدمان خدمات للمدن الواقعة بساحل خليج العقبة بشكل كامل لذلك تم زيادة عدد الأسرة بالمستشفيين ليصل إلي 108 سرير بما يضمن دخول منظومة السياحة العلاجية وتطبيقها فعليًا بتلك المستشفيات لأول مرة خاصة أن منظومة التأمين الصحي الشامل طبقت منظومة السياحة العلاجية بمدن بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

وشهدت تلك المستشفيات قدوم مرضي من خارج البلاد لتلقي العلاج بمستشفيات تلك المدن وستكون جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ بشكل خاص الأيقونة الجديدة للسياحة العلاجية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وسيكون التركيز كبيرًا عليها في ظل توجيهات اللواء خالد فوده , محافظ جنوب سيناء , خاصة أنه تم تجهيز مستشفي شرم الشيخ الدولي وأصبحت أول مستشفي في مصر صديق للبيئة بالإضافة إلي مستشفي سانت كاترين والذي لمواكبة مشروع التجلي الأعظم ورؤية مصر ستكون سانت كاترين أكبر مدينة متخصصة في السياحة الدينية علي مستوي العالم لذلك تم تطوير المستشفي لمواكبة التطور الهائل الذي يجري علي أرض مدينة التجلي لمواكبة زيادة الأفواج السياحية التي من المقرر إيفادها لسانت كاترين بعد إنتهاء المرحلة الأولي لمشروع التجلي الأعظم.

تطوير 5 مستشفيات

أعلن " رخا " عن تطوير 5 مستشفيات ورفع كفاءتهم كليًا علي مستوي مدن المحافظة لمواكبة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالإضافة إلي وحدات ومراكز الرعاية الأولية أو ما يطلق عليه " طب الأسرة " حيث تضم المحافظة 21 منشأة طبية بينهم 10 منشآت تم تطويرها و7 منشآت تم إنشاءها بشكل كامل و4 منشآت تم هدمهم بشكل كامل وإقامة بديلًا لهم بشكل متطور يتماشي مع حالة التطوير التي تتم علي أرض المحافظة، بالإضافة إلي 8 مستشفيات وفور الإنتهاء من أعمال البنية التحتية سيشهد القطاع الطبي تطورًا غير مسبوقًا لم يشهده من قبل بما يضمن رضاء المواطن الكامل عن القطاع الطبي والعلاجي علي مستوي المحافظة خاصة أن المحافظة شهدت خلال الأعوام السابقة تهالك كبير في أعمال البنية التحتية لبعض المنشآت ما أثر علي مستوي تقديم الخدمة العلاجية بشكل عام ويجري حاليًا تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تجريبي لتقديم خدمة طبية متطورة لم تشهدها المحافظة قبل ذلك.

الطور علي خريطة السياحة

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء , الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي لتطوير طور سيناء وتحويلها الي مدينة عالميه وافتتاح الرئيس السيسي لجامعة الملك سلمان بمراحلها الثلاث، مشيرًا إلي أن الجامعة تضم كلية الصناعات التكنولوجية , وكلية الهندسة , وكلية علوم البحار , ومبني الإدارة , وقاعة للمؤتمرات , ومكتبة مركزية , وقاعة للألعاب الرياضية , وسكن للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس, كما تشمل, كليتي الطب والصيدلة والأسنان ومستشفي جامعي تعليمي.

وقال المحافظ : انتهينا من تنفيذ الخطة الاستثمارية ضمن الخطة الاستثمارية للمشروعات التنموية لطور سيناء أبرزها رصف طرق بتكلفة 14 مليون جنيه ومد وتدعيم شبكة الإنارة بتكلفة 35,500 مليون جنيه منها موزع رئيسي للكهرباء لرفع طاقة وكفاءة شبكة الإنارة بالمدينة واحياءها ورفع كفاءة أعمدة الإنارة وتوريد المهمات بقطاع الكهرباء.

بالإضافة إلي 10 ملايين جنيه للتجميل وعمل أرصفة وبلدورات منهم اقامة ممشي " أهل مصر " السياحي المطل علي البحر مباشرة بطول 1,5 كيلو بتكلفة 8 ملايين جنيه حتي أصبح متنفسًا لاهالي المدينة فضلا عن معدات النظافة وتحسين البيئة.

ولفت المحافظ إلي البدء في ازدواج طريق حمام موسي السياحي استعدادًا لطرح منطقة حمام موسي للاستثمار العالمي بطول 3 كيلو متر بتكلفة تجاوزت 40 مليون جنيه كمرحلة أولي عبارة عن 6 حارات مرورية ومضمار للدراجات وممشي سياحي من جانبي الطريق وعمل جزيرة في منتصف الطريق وإنارته بلمبات الليد الموفرة تنفيذ جهاز تعمير سيناء خارج الخطة الاستثماريه ويجري حاليًا اقامة المرحلة الثانيه من طريق حمام موسي وصولا إلي كمين الطور.

بالإضافة إلي الانتهاء من توسعة ورصف طريق الشهيد احمد حمدي مع تقاطع طريق طابا بطول 5 كيلومترات بتكلفة 30 مليون جنيه لتصل إجمالي الاستثمارات إلي 130 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية ومن خارجها.

وأعلن المحافظ عن تطوير طور سيناء بشكل كامل لتضاهي مدينة شرم الشيخ خاصة انها تضم ميناء بحري يجري تطويره بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر وميناء للصيد تم الانتهاء من تطويره بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية ومطار وتضم منطقتي للآثار هما اثار تل الكيلاني ورأس رايا ومنطقة حمام موسي المخصصة للسياحة العلاجية ما يجعلها قبلة للسياحة ومن ثم يزيد من فرص الاستثمار بالمدينة ويفتح آفاق تنموية جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

ولفت المحافظ إلي أن إجمالي تكلفة المشروعات التنموية التى نفذت علي أرض طور سيناء بلغ 174 مليون جنيه منها تطوير وتوسعه شارعي أحمد حمدي وطابا بإجمالي تكلفة 30 مليون جنيه و40 مليون جنيه لازدواج وتجميل تطوير طريق حمام موسي المخصص للسياحة العلاجية تنفيذ جهاز تعمير سيناء و24 مليون جنيه لإقامة محطة رفع صرف قرية الجبيل تنفيذ جهاز تعمير سيناء و2,5 مليون جنيه لرفع كفاءة مقر جامعة الأزهر تنفيذ جهاز تعمير سيناء و13 مليون جنيه لإنشاء سوق مطور للمدينة بحي النصر و15 مليون جنيه لرفع كفاءة وتطوير وتجميل الشوارع الداخلية للمدينة من خارج الخطة الاستثمارية و5 مليون جنيه لتجميل ورفع كفاءة الحدائق و2 مليون جنيه لإنشاء 10 كبائن بالشاطئ العام ومليون جنيه لإقامة مشغل للمشغولات والمنسوجات البدوية بقرية الوادي.

وتم منح طور سيناء مبلغ 26 مليون جنيه خارج الخطة الاستثماريه للمدينة لاقامة منطقة خدمات متكاملة علي مساحة 33 فدان وتم وضع تصور للبدء الفوري في اقامة المنطقة التى ستقع بجوار جامعة الملك سلمان وتقدم الخدمات الترفيهيه والحياتيه اللازمه لطلاب الجامعة واعضاء جامعة التدريس واهالي المدينة بالاضافة الي غرس خمسين نخلة وسط شارع احمد حمدي الرئيسي ضمن مشروعات التجميل والتطوير.

هذا بالاضافة الي انشاء المرحلة الاولي من شارع 306 السياحي علي كورنيش طور سيناء والذي يضم 10 محلات علي كورنيش طور سيناء ليصبح متنفسًا حقيقيًا لأهالي الطور ويوفر فرص عمل والقضاء علي العشوائيات واستبدال الاكشاك التي كانت مخالفة .

وأكد المحافظ أنه لمواكبة الزيادة المطرده في أعداد السكان تم افتتاح محطة تحلية مياه البحر بطور سيناء تقع في شمال المدينة والمياه المنتجه منها مطابقة للمعايير الكميائية والبكترولوجيه وجوده المياه أعلي من مثيلتها من مياه الآبار ونهر النيل في مختلف المحافظات خاصة وان نسبة الملوحه بها اقل من 300 جزء في المليون ونسبة التحليل البكترولوجي صفر مع العلم أنه تم اضافة مايسمي بوحدة " الكالسيت " لتحقيق التوازن الكيميائي للمياه المنتجه والطعم المستساغ وتعد هذه ميزه تنفرد بها محطة تحلية مياه طور سيناء وأن الأصل في المياه المنتجه طبيعيًا من الأمطار والانهار والمحيطات طبقا لدورة المياه هي تحلية المياه .

ولفت المحافظ الي ان محطة تحليه مياه البحر في الطور تعمل بطاقة 30 الف متر مكعب يوم وتم الانتهاء من كافة الأعمال وافتتاحها ضمن اكبر مشروع لمياه الشرب بمحافظة جنوب سيناء ويشمل : محطة التحلية عدد 5 آبار مياه شرب بسهل القاع بخطوط ربط خزان مياه سعة 5الاف متر مكعب. خطوط مياه قطر 500 من بطول 21 كيلو متر .

طرق احدثت نهضة في شرم الشيخ

في مجال الطرق يقول اللواء خالد فودة , محافظ جنوب سيناء تم الانتهاء من تطوير الطريق الدائري بطول 28 كيلو عبارة عن 10 حارات مرورية جديدة 5 حارات في كل اتجاة كما جري إقامة 3 كباري جديدة وتوسعة كل الطرق الحالية بالمدينة وذلك لتسهيل حركة المرور ومنع اي تكدس خلال انتعاش حركة السياحة .

كما تم الانتهاء من اقامة ممشي سياحي بطول 6 كيلومتر عبارة عن 6 حارات 3 حارات يمينًا و3 يسارًا علي غرار شارع الشانزليزية في باريس ما غير شكل الحياة في شرم الشيخ ويجعلها تضاهي اجمل مدن العالم وساهم في توفير فرص عمل للشباب من خلال التوكيلات التجارية العاملة به.

اضاف المحافظ اننا نستطيع عقد العديد من المؤتمرات الاستثمارية الكبري بشرم الشيخ خاصة بعد ان تحولت الي مدينة صديقة للبيئة باستغلال كل مقومات المدينة من طرق حبث بلغ عدد الطرق التي تم توسعتها في شرم الشيخ فقط 27 طريق فضلا عن المحاور العرضية بما يسهل عملية الاستثمار كما سيتم الاعداد لمؤتمر السياحة العلاجية والمهرجان المصري الاماراتي للهجن والتراث .

قال المحافظ : هناك العديد من المشروعات التنمويه العملاقه ,انتهت واتت بثمارها , هذه المشروعات , كان لم يكتب لها النور, الا بعد حرص المصريون , علي القيام بثوره 30 يونيه , ابرزها طريق شرم الشيخ الجديد , والذي يقطع المسافة من القاهرة , الي شرم الشيخ في 4 ساعات فقط ما يسهم في انعاش حركة السياحة الداخلية .

وأشار المحافظ , الي ان الطريق يعد اضافه هامه , ونقله نوعيه ,ليس فقط لرواد مدينة شرم الشيخ فقط , لكن للراغبين في قضاء اجازاتهم , في مختلف مدن المحافظة السياحيه ,والعاملين في حقول بترول أبورديس , ورأس جاره , فضلا عن الدارسين, بأفرع جامعة الملك سلمان , والتى اقيمت في مدن رأس سدر وطور سيناء وشرم الشيخ , وتم افتتاحها في السابق .

قال المحافظ .. ان الطريق الجديد ,والمعروف بطريق شرم الشيخ الجديد , يبدأ من نهاية نفق الشهيد احمد حمدي , بمحافظة السويس , وهو بداية منطقة عيون موسي , ويمر من مدن رأس سدر , وابوزنيمة , وأبورديس , وطور سيناء , منتهيًا بمدينة شرم الشيخ , بطول يبلغ 342 كيلومتر , وعرض 68 متر والطريق عباره عن اتجاهين , كل اتجاه يضم 3 حارات مروريه بتكلفة بلغت 142, 383 مليون دولار .

لفت المحافظ , ان المشروع يشمل انشاء محطات وقود خدميه لتموين السيارات , ونقاط اسعاف , وسيتم تزويد الطريق بشبكات محمول , بالاضافة الي أعمال التدبيش ومخرات السيول لتفادي سقوط السيول علي الطريق , خلال الاشهر التي من المتوقع ان يسقط فيها السيول والأمطار والجديد ان الطريق مؤمن بالكامل بكاميرات المراقبة والرادارت لتقليل حوادث السير بسبب السرعة.

وكذلك افتتاح عدد 2 محاور عرضية بمدينة شرم الشيخ حيث تصل المحاور العرضية بين طريق السلام والطريق الدائري بشرم الشيخ ويسهل وصول المارين علية الي مطار شرم الشيخ في غضون 3 دقائق معدودة بعيدا عن السير بطريق السلام السياحي والذي يقع علي جانبية عدد من الفنادق والذي لا تتجاوز سرعة المركبات علية عن 60 كيلومتر في الساعة الواحدة ما يسهل علي الراغبين في الوصول الي المطار بسهولة ويسر فضلا عن امكانية السفر منه الي منطقة نبق السياحية ومدينة دهب دون المرور من طريق السلام السياحي .

البدء في انشاء أول مرسي يخوت عالمي بشرم الشيخ

2400 وحدة سكنية مختلفة المساحات وفيلات و3 فنادق فئة الخمس نجوم

يقول اللواء خالد فودة , محافظ جنوب سيناء, أن مشروعات التنمية المستدامة لن تتوقف في مدينة شرم الشيخ , لتعظيم العائد الأقتصادي من موارد المدينة الطبيعية حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي , بإطلاق نوع جديد من سياحة الأثرياء لم يكن موجودًا من قبل لعدة أسباب منها اضافة تنوع سياحة جديد والتفكير في جذب السياح بحرًا حتي إذا ما حدثت اي تطورات عالمية تحظر السفر جوًا من مختلف دول العالم وقد تتأثر شرم الشيخ.

لفت المحافظ : إلي أن هذا المشروع الذي يقام حاليًا يعد من المشروعات الاولي في العالم وعلي مستوي الشرق الأوسط والتي تقام بإشراف الدكتور مصطفي مدبولي , رئيس مجلس الوزراء ,بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام وسينقل المدينة إلي مصاف المدن العالمية الجاذبة للسياحة بما يضمن توفير فرص عمل للشباب واستغلال موارد المدينة في إقامة مشروعات علي هامش مرسي اليخوت العالمي تحقق عائد اقتصادي مناسب .

من جانبه يقول المهندس حسام الشرقاوي , مدير مشروع مرسي اليخوت العالمي بشرم الشيخ , أن الهدف من إقامة المشروع هو ايجاد محور جديد لجذب سياحة الأثرياء والأمراء من مختلف دول العالم للاستمتاع بطبيعة شرم الشيخ الساحرة بما يضمن ايجاد تنوع حقيقي للقطاع السياحي مشيرًا الي ان العالم بدأ بعد الازمة الدائرة بين روسيا واوكرانيا وما تبعها من حظر الطيران في عدد من الدول يتجه إلي سياحة اليخوت , وسيتم تقسيم المشروع الي عدة مراحل حيث سيتم الانتهاء من المرحلة الاولي في عام 2026 وقد بدأت أعمال الحفر وصب الخرسانات المسلحة ولايزال تصميم المشروع في طور الدراسة للانتهاء منه بالشكل المرجو.

لفت " الشرقاوي : الي أن المشروع يقام علي مساحة مليون و200 ألف متر مسطح , يسع عدد 300 يخت مختلف الاحجام ويتراوح طول اليخت 60متر الي اقل من ذلك, وتتعدي إجمالي أعمال حفر المشروع إلي 20 مليون متر مكعب ويبدأ المشروع من مدخل البحر بمنطقة " بيت القرش " حتي طريق السلام وقاعة المؤتمرات الدولية , سيضم المشروع مجموعة من الجزر تضاهي أعرق وأروع الجزر علي مستوي العالم حيث تم تصميم المشروع علي طراز معماري فريد يضاهي مراسي اليخوت العالمية , وسيتم حفر البحر لتشكيل جزر داخلية علي ان تضم هذه الجزر مبانِ عبارة عن 2400 وحدة سكنية مختلفة المساحات وعدد من فيلات المستوي المتوسط وفيلات غير المتوسط و3 فنادق فئة الخمس نجوم بمساحة 800 ألف متر مسطح تطل علي مرسي اليخوت والبحر ويستطيع السائح مشاهدتها رؤريا العين , وتصل اجمالي مساحة المياة 400 ألف متر مسطح , واجمالي مساحة الطرق الداخلية يصل الي 220 ألف متر مسطح , كما يضم المشروع منطقة تجارية ستقام علي مساحة 90 ألف متر وتصل إجمالي مساحة المنطقة التي سيقام عليها كل المبان يصل الي 650 ألف متر مسطح .

أضاف " الشرقاوي " أن أعماق المرسي السياحي أسفل منسوب المياة , تتراوح من 3 إلي 6 أمتار بما يضمن لليخوت الكبيرة ومختلفة الاحجام من الرسو بالمرسي في امان تام وتم تصميم المرسي وقد يتبع ذلك بعض التعديلات بحيث يمكن للسائح الدخول باليخت الخاص به الي وحدته السكنية او الفيلا التي سيسكن فيها حيث سيكون المرسي علي شكل جراج لايقاف كل يخت امام وحدته السكنية .

زيادة مساحة الرقعة الزراعية بجنوب سيناء الي 365 ألف فدان

قال اللواء خالد فودة , محافظ جنوب سيناء , زادت مساحة الرقعة الزراعة بجنوب سيناء من 36 ألف فدان يجري زراعتهم الي 365 ألف فدان أراضي قابلة للزراعة وتحتل مدينتي رأس سدر وطور سيناء نصيب الأسد مقارنة بباقي مدن المحافظة لتحقق المحافظة الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة , ولم تقف جهود الدولة عند هذا الحد فقط بل أقامت مشروعات التنمية المتكاملة ليستفيد منها كل مستفيد بعدد 5 أفدنة وبيت بمساحة 200 متر مربع وبدأت جنوب سيناء أول توزيع بوادي الحمة والسحيمي بمدينة رأس سدر , ضمن 7 تجمعات بدوية تضم 596 بيت و7 دور مناسبات و7 مساجد و7مدارس للتعليم الأساسي و7 وحدات صحية و7 ساحات رياضية وملاعب بإجمالي 3060 فدان زراعي قابلة للاستصلاح و3010 خلية نحل بتكلفة تجاوزت المليار جنية .

لفت المحافظ الي أن القطاع الزراعي يعتبر احد ابرز الركائز الاساسية التي تعتمد عليها المحافظة في قطاع التنمية مشيرًا الي أن مساحات الاراضي المنزرعة لدي المزارعين بلغت حوالي 31 ألف فدان , ويتركز في منطقة سهل القاع شمال طور سيناء وحدها 100 الف فدان وقد تم تخصيص مساحة 20 ألف فدان ضمن المشروع القومي لزراعة مليون ونصف المليون فدان وذلك اعتمادًا علي الري باستخدام المياة الجوفية بالمنطقة .

ومن أشهر الزراعات التي تمت بالمنطقة الزيتون والتين والنخيل والعنب والرمان والقمح والشعير بالاضافة الي كافة أنواع محاصيل الخضر وبلغت اجمالي مساحات الأراضي المنزرعة 21 الف و205 فدان وتم زيادتها لتصل الي 31 الف فدان خلال العام قبل الماضي بزيادة بلغت 10 آلاف و205 فدان .

وأوضح المحافظ عن الانتهاء من انشاء مشروع التنمية المتكاملة لأهالي الوديان والتجمعات البدوية لعدد 14 تجمع بدوي بمساحة 760 فدان بقيمة 129 مليون جنية تضم زراعة 265 فدان خضر وفاكهة واقامة 120 صوبة زراعية و6 مزارع سمكية باستخدام مياة الابار المالحة والتي تصلح للاستزراع السمكي تنتج المزرعة 50 طن سنويًا , وحفر 265 بئر مياة جديدة للزراعة بمختلف وديان المحافظة بالاعتماد علي المياة الجوفية .

أضاف المحافظ أنة تم دعم المحافظة بعدد 925 صوبة زراعية هدية من القوات المسلحة لاهالي جنوب سيناء ويتم توفير التقاوي والشتلات للمزارعين مجانًا وفقًا للاستثمارات المتاحة من وزارة التخطيط .

ونجحت المحافظة في انتاج اول سلالة من تقاوي بنجر السكر تحت الظروف الطبيعية لمدينة سانت كاترين واشهار اول جمعية تعاونية مركزية زراعية بالمحافظة ومقرها طور سيناء .

وأعلن المحافظ عن انشاء وتطوير 7 تجمعات بدوية جديدة تشمل مدن سانت كاترين وطور سيناء ورأس سدر باضافة مشروعات زراعية وابار مياة وملاعب وتمهيد ورصف الطرق واقامة مشروعات مناحل لانتاج عسل النحل باجمالي تكلفة 65 مليون دولار ففي مدينة رأس سدر تم إنشاء انشاء 4 تجمعات بدوية جديدة ابرزهم تجمع بدوي الحمة ووادي أبوجعدة وتجمع السحيمي وتجمع بدوي النهايات.

وفي طور سيناء تم انشاء تجمع بدوي اسلا وعريق بنسبة تنفيذ 100% وسهل القاع بنسبة تنفيذ 100 % وفي مدينة سانت كاترين تم انشاء تجمع بدوي السعال بنسبة تنفيذ 100 % باجمالي مساحة 5510 فدان وتهدف اعمال التطوير وانشاء التجمعات الجديدة الي خلق مجتمعات زراعية جديدة ضمن مشروع حياة كريمة للمواطنين واتاحة فرص عمل حقيقية لاهالي التجمعات البدوية .

يقول المهندس ناجي إبراهيم , مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء , حققنا انجازًا كبيرًا في قطاع التنمية المتكاملة حيث تم اقامة مزارع للتنمية في عمق الصحراء لعدة أسباب أهمها تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب قاطني الوديان والتجمعات البدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة وتوطين المواطنين في مكان اقامتهم والقضاء علي الظهير الصحراوي بما يحد من تآكل مساحة الأراضي الزراعية حيث تم الانتهاء من اقامة 16 مزرعة ضمن مشروع التنمية المتكاملة منها عدد 3 مزارع تحت الانشاء باجمالي مساحة 647 فدان , ويهدف المشروع الي توطين البدو من اهالي سيناء واستقرارهم في تجمعات عمرانية يسهل مدها بالمرافق والخدمات وتدريبهم علي طرق الزراعة الحديثة وتوفير فرص عمل لهم بتلك المزارع وذلك حرصًا من الدولة علي تحقيق التنمية الشاملة علي أرض سيناء .

أكد " إبراهيم " ان مزارع طور سيناء تضم مزرعة متكاملة في تجمع بدوي وادي ميعر والمرحلة الاولي والثانية من مزارع شباب الوادي ومقترح اقامة المرحلة الثالثة ضمن مزارع 306 باجمالي مساحة 217 فدان و40 صوبة زراعية و4 صوبات اخري مساحة الصوبة الواحدة فدان وتم زراعة مساحة 132,5 فدان فاكهه عبارة عن اناناس وبطيخ ومانجو وبلح مجدول وبلح برحي بالاضافة الي زراعة 7 افدنة و7 قراريط خضروات بكل انواعها فضلا عن زراعة 4800 نخلة تنتج الاف الاطنان من البلح المجدول والبرحي واحواض تخزين مياة وبحيرات استزراع سمكي ويستخدم ناتج صرف بحيرات الاستزراع السمكي كأسمدة عضوية لتسميد التربة الزراعية , دون الاعتماد بشكل كبير علي الاسمدة المصنعه لذلك فان المحاصيل الزراعية المنتجة من كل المزارع طبيعية أورجانيك وينتج حوض السمك الواحد 7 أطنان من أسماك البلطي خلال مدة الدورة التي تصل الي 3 أشهر ويجري حاليًا انشاء معصرة لانتاج زيت الزيتون وبذلك تكون طور سيناء حققت الاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهه والاسماك ولحوم الماعز وزيت الزيتون .

وأوضح " إبراهيم " أنه تم إقامة 5 مزارع ومنحل عسل سدر جبلي يضم 400 خلية انتجوا طن و136 كيلو عسل في تجمعات وادي مكتب وابوغراقد 1 و2 و3 ووادي نسرين باجمالي مساحة 194 فدان تضم هذه المزارع 85 صوبة زراعية بلغت مساحة الفاكهة 115 فدان و1644 نخلة .

وفي مدينة ابوزنيمة تم الانتهاء من اقامة 3 مزارع في وادي تال والبدع وسيح الرملة باجمالي مساحة 116 فدان تضم 55 صوبة زراعية وبلغ مساحة اراضي الفاكهه 47 فدان ومساحة الخضروات 4 أفدنة و9 قراريط باجمالي 1700 نخلة , وفي مدينة رأس سدر تم اقامة 3 مزارع بتجمعات الرينة وابوصويرة والحمة باجمالي مساحة 105 فدان وعدد 45 صوبة زراعية وبلغت مساحة اراضي الفاكهة 47 فدان و1360 نخلة وفي مدينة سانت كاترين تم اقامة مزرعة بتجمع بدوي الشيخ عواد بإجمالي مساحة 15 فدان وعدد 5 صوبات زراعية وبلغت مساحة أراضي الفاكهة 11 فدان و80 نخلة وبلغت تكلفة المزارع حوالي 115 مليون جنيه.

واعلن رئيس قطاع منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء , عن إعتزام جهاز تعمير سيناء اقامة مزرعة لإنتاج الالبان بمدينة رأس سدر لخدمة المحافظات المجاورة بطاقة 500 رأس ملحق بها مصنع لإنتاج كل أنواع الالبان والجبن علي مساحة 20 فدان وملحق بها 300 فدان لإنتاج الاعلاف والاسمدة بتكلفة تقريبية تصل الي 160 مليون جنية فضلا عن البدء في إقامة المرحلة الثالثة من مزرعة 306 لإنتاج شتلات الخضروات لتغطية احتياجات مزارع جنوب سيناء بالكامل تضم 10 صوبات مساحة الصوبة الواحدة فدان و10 أفدنة عنب بمختلف أنواعه .

400 مليون جنيه اجمالي مشروعات الكهرباءس

أكد اللواء خالد فودة , محافظ جنوب سيناء , أن إجمالي مشروعات الكهرباء بمختلف مدن وقري والتجمعات البدوية بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء وتنفيذه تجاوزت قيمتها 400 مليون جنيه.

أشار المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الكهرباء بقيمة اجمالية بلغت 226,753 مليون جنية شملت تدعيم وتوصيل التيار الكهرباء لتجمعات ومدن المحافظة بقيمة 22 مليون و200 ألف جنية حيث تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لتجمعات وادي تال وبن سكر والبير والضريبي والعريضة بمدينة أبوزنيمة وربط التيار الكهربائي لقرية وادي فيران مع قرية الطرفة بسانت كاترين بمدينة ابورديس وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات الطرفة تشمل اولاد حسب الله وام حصاة والمغيرات والاضباعية وتغذية 4 تجمعات بدوية بقرية وادي فيران تشمل ام هريرة وابو جديدات والمطهر وام روس بمدينة سانت كاترين وتدعيم خط انارة طريق ابن سيناء والميادين بمدينة شرم الشيخ .

أضاف المحافظ : انه تم توصيل التيار الكهربائي بمدن خليج العقبة بقيمة 47 مليون و518 ألف جنية لمدن خليج العقبة تشمل توصيل التيار الكهربائي لتجمعات سبيتة ومندر والشرفا الشرقية والغربية ومنحر الناقة وعدوه1 وعدوه2 بطول 30 كيلو متر بتكلفة 30 مليون جنية بمدينة شرم الشيخ وربط وتغذية تجمع خريزة وعواجة وتغذية تجمعات الغيب واللجيبي بمدينة دهب بتكلفة بلغت 17 مليون و518 ألف جنيه.

كما أكد المحافظ : انه تم الانتهاء من تدعيم وتوصيل شبكات الكهرباء بمدن خليج السويس بقيمة 157 مليون و35 ألف جنية تشمل ربط تجمعات الرينة والنهايات والشيخ عمر والبير بالشبكة العمومية بطول 30 كيلومتر وربط تجمع الحمة من الطريق الأوسط بطول 15 كيلو متر بمدينة رأس سدر بتكلفة 18 مليون و600 ألف جنية وتوصيل التيار الكهربائي لمزارع تجمعات نسرين وسدر وبئر 2 بمدينة أبورديس بتكلفة 700 ألف جنية وتوصيل التيار الكهربائي لمزرعة شباب وادي الطور بطور سيناء بتكلفة مليون و600 ألف جنية وتدعيم شبكة الجهد المتوسطة للمنطقة بين شاطئ القمر وحاجز السيل بطريق حمام موسي بتكلفة 30 مليون جنية وتدعيم وتوصيل التيار الكهربائي بقريتي الجبيل والطور بتكلفة 9 مليون و823 ألف جنية وتوصيل التيار الكهربائي لتجمع وادي حجاب بمدينة طور سيناء بتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه.

أعلن المحافظ عن الانتهاء من تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لعدد 15 تجمعا بدويا نجع مسعود ودبة الجري والبدع والحويشي والقرية البدوية بالرملة وام رديم والدبابات والزبير وسرابيت الخادم والادهم والنصب وسيل النصب والمعلم السياحي وبعلة بمدينة ابوزنيمة بتكلفة 77 مليون جنية فضلا عن تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة الشيخ عواد وربطه بخط كهرباء قرية الطرفة بمدينة سانت كاترين بتكلفة 11 مليون و812 ألف جنية .

من جانبه اكد المهندس ناجي إبراهيم محمد , مدير عام منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء , انه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات الكهرباء لمدن سانت كاترين وابوزنيمة ورأس سدر بتكلفة تبلغ 174 مليون و755 ألف جنية تشمل تدعيم وتوصيل التيار الكهربائي لمناطق كمين السعال وقرية السعال وتغذية 9 تجمعات بدوية بتكلفة 44 مليون و500 ألف جنية واستكمال اعمال انارة طريق نويبع كمين السعال بتكلفة 8 مليون و800 ألف جنية وتوصيل التيار الكهربائي وربط عدد 4 روافع مياه بتكلفة 32 مليون جنية بمدينة سانت كاترين , واستكمال ربط عدد 5 تجمعات بدوية بقرية الرملة التابعة لأبوزنيمة بتكلفة 32 مليون و956 ألف جنية وتوصيل التيار الكهربائي وربط عدد 4 تجمعات السحيمي وعين سدر بمدينة رأس سدر بتكلفة 56 مليون و499 ألف جنية .

انجازات في جنوب سيناء

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