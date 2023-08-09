مع دوي صفارات الإنذار.. انفجارات قوية تهز خيرسون الأوكرانية

ذكرت الإذاعة الحكومية الأوكرانية، في نبأ عاجل لها اليوم الأربعاء، أنه سُمع دوي انفجارات في مدينة خيرسون.

من جانبها، أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأشارت الخريطة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في جميع المقاطعات الأوكرانية في نفس الوقت تقريبا الساعة 16:03.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات الدول الغربية بشأن تقديم ضمانات أمنية لـ أوكرانيا هي "أعذار فارغة لا أساس لها من الصحة".

وأوضحت زاخاروفا في تصريحات لها اليوم الأربعاء: "الضمانات الأمنية تفترض مسبقًا كلمتي ضمانات وأمان، وبشكل عام، هي مجموعة من الخصائص المعينة أيضًا، ولكن هذه الخصائص مفقودة هنا".

وأضافت: "لا أحد هنا يمكن أن يقول أي شيء عنها، لذا فهذه أعذار فارغة لا أساس لها على الإطلاق".