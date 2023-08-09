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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعد لروسيا.. سياسي صيني يوضح موقف بكين من المحادثات بشأن أوكرانيا

الصين وروسيا
الصين وروسيا

قال تسوي هنج، المحاضر في قاعدة التدريب التابعة لمنظمة التعاون بين الصين وشنجهاي للتبادل والتعاون القضائي الدولي، إن الصين تسعى لمنع تحويل المحادثات الدولية بشأن أوكرانيا إلى آلية للضغط على روسيا، وذلك وضح جليا في محادثات جدة ومكالمة هاتفية تلتها بين وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأضاف تسوي لصحيفة جلوبال تايمز، إنه من المناسب أن تنقل الصين رسالة الحوار إلى روسيا، وإلا فقد الحوار قيمته ويصبح مجرد محاكمة غربية.

وأشار إلى أن رد روسيا الإيجابي تجاه تصرفات الصين بمثابة دحض حقيقي للإثارة الغربية، مشيرًا إلى أن موقف الصين المحايد ودورها في تسهيل تبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف كان موضع تقدير من الجانب الروسي دائمًا، لافتا إلى أن المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية الصيني ونظيرة الروسي هي اتصال في الوقت المناسب بين الصين وروسيا بعد محادثات جدة.

وصرح وانج يي خلال محادثة هاتفية مع سيرجي لافروف، أن بكين لديها موقف مستقل فيما يتعلق بالقضية الأوكرانية وتسعى إلى حل سلمي، لافتا إلى أن الصين ستعمل بنشاط على تعزيز المفاوضات والعمل بموضوعية وعقلانية.

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