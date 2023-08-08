الصين تكرر دعوتها للفلبين بسحب قواتها من بحر الصين الجنوبي

كررت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، دعوتها للفلبين لسحب سفينة حربية مهجورة من مخلفات الحرب العالمية الثانية الصدئة المستخدمة كقاعدة لها من المياه الضحلة المتنازع عليها، بعد أن أبلغت مانيلا بكين بأنها لن تتخلى عن المنطقة.

وجاء الخلاف حول توماس شول الثاني في بحر الصين الجنوبي، بعد أن اتهمت مانيلا حرس السواحل الصيني بارتكاب أعمال هجومية مفرطة ضد السفن الفلبينية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن الصين تحث مرة أخرى الجانب الفلبيني على سحب السفينة الحربية على الفور من السفينة توماس شول الثانية وإعادتها إلى حالتها الخالية.

وأضافت الوزارة أن الصين اتصلت بالفلبين بشأن قضية توماس شوال الثانية مرات عديدة من خلال القنوات الدبلوماسية، ولكن تم تجاهل نواياها وإخلاصها.

ونشر خفر السواحل الصيني مقطع فيديو اليوم يظهر سفينته وهي ترش السفينة الفلبينية بخراطيم المياه يوم 5 أغسطس فيما وصفه بـ التحذير، مضيفا أنها مارست ضبط النفس العقلاني في جميع الأوقات.

أظهر الفيديو رشاشات المياه بالقرب من السفينة الفلبينية الأصغر دون أن تصطدم بها.

وكرر جوناثان مالايا، مساعد المدير العام لمجلس الأمن القومي الفلبيني، التصريحات التي أدلى بها يوم الاثنين، قائلاً: “لن تتخلى الفلبين أبدًا عن منصبنا في أيونجين شول”.

وأضاف مالايا: “نحث الصين على عدم تصعيد الأمور بخراطيم المياه أو الليزر العسكري، الأمر الذي يعرض حياة الفلبين للخطر، ولكن من خلال المفاوضات الصادقة والوسائل الدبلوماسية الأخرى”.

وقال خفر السواحل الصيني يوم الاثنين إن البلاد طلبت من مانيلا عدم إرسال سفن إلى المياه الضحلة وعدم إرسال مواد بناء تستخدم لإصلاح وتعزيز على نطاق واسع للسفينة الحربية الرافضة.

وقالت وزارة الخارجية في اليوم نفسه، إنها أوقفت سفينة فلبينية متجهة إلى المياه الضحلة وفقًا للقانون، وأدانتها لانتهاك الفلبين سيادة الصين والإعلان الخاص بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.

وقالت سفارة الصين في الفلبين اليوم، الثلاثاء، مرددة صدى وزارة الخارجية، خلال اجتماع أمس، الاثنين، مع تيريزا لازارو ، وكيل وزارة الخارجية الفلبينية، إن الصين ليس لديها خيار سوى الرد.

وأوضح السفير الصيني هوانغ شيليان أن الصين كانت تنتظر ردود الفعل من الجانب الفلبيني، وتأمل في أن يبدأ الجانبان المحادثات في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على السلام والهدوء بشكل مشترك في المياه المعنية.

وتدعي الصين السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، والذي يتداخل مع مياه ماليزيا وفيتنام وبروناي وتايوان والفلبين.