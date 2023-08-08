البحر الجنوبي ليس حديقة سفاري.. الصين توجه انتقادا لاذعا لـ أمريكا

حثت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة على ضرورة احترام حقوق الصين وسيادتها في البحر الجنوبي، مؤكدة أنه ليس "مكانا للتنزه" لدول من خارج الإقليم.

ووفقا لوكالة "رويترز"، انتقدت سفارة الصين في الفلبين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة لقيامها "بتجميع" حلفائها "لإثارة" قضية بحر الصين الجنوبي والحادث البحري بين السفن الصينية والفلبينية.

وقالت السفارة في بيان لها داعية واشنطن لاحترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها البحرية، إن "بحر الصين الجنوبي ليس" حديقة سفاري "لدول خارج المنطقة لإحداث الأذى وزرع الفتنة".

وقد أعربت وزارة الخارجية الصينية، أمس الاثنين، عن معارضتها بشدة للبيانات الأمريكية التي تدعم الفلبين في انتهاكها لحقوق بكين بالبحر الجنوبي.

وقالت الخارجية الصينية إن واشنطن تدعم الفلبين بشكل صارخ لانتهاك حقوق بكين، متهمة واشنطن بنشر الفتنة باستغلال قضية بحر الصين الجنوبي.

يأتي ذلك على خلفية اتهام خفر السواحل الفلبيني نظيره الصيني بإطلاق مدافع وخراطيم المياه على سفنها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واصفًا الأمر بأنه خطير وغير قانوني وينتهك القانون الدولي.

وأدانت الولايات المتحدة "أفعال بكين الخطيرة"، وألقت باللوم على "الميليشيات البحرية" الصينية في الحادث.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، أعربت فيه عن دعمها لحلفائها في الفلبين بعد هذه المواجهة الخطيرة.

وقالت الوزارة في البيان إن "إطلاق خراطيم المياه واستخدام مناورات إعاقة غير آمنة من قبل سفن يعد تدخلًا ضد ممارسة الفلبين القانونية لحرية الملاحة في أعالي البحار وتعريض سفن الفلبين وطاقمها للخطر".