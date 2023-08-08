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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين.. تسجيل أكبر تراجع في صادرات بكين منذ 2020

صدى البلد

أفادت أرقام رسمية نشرت ،اليوم الثلاثاء ، بأن الصين سجلت الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020، فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5% بمعدل سنوي الشهر الماضي، وسجلت انكماشا للشهر الثالث على التوالي بحسب الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2% في يناير وفبراير من عام 2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

باستثناء ارتفاع في مارس وأبريل، شهدت الصادرات الصينية تراجعا متواصلا منذ أكتوبر 2022.
وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12.4% بمعدل سنوي في يونيو.

وتقلصت الواردات 12.4% على أساس سنوي في يوليو.

وتوقع  استطلاع أجرته وكالة "رويترز" الإخبارية لآراء خبراء اقتصاديين تراجعا 12.5% في الصادرات و5% في الواردات.

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم.

اقتصاد عالمي أبريل الأسواق الخارجية الاقتصاد الصيني الجمارك الصينية

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