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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال اجتماع مجلس الآباء والأمناء

وكيل تعليم الجيزة: مصلحة الطالب وولى الأمر أهم أولوياتنا

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

عقد اليوم الأربعاء أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، مع مجلس آباء وأمناء المديرية، وذلك بحضور بدوي علام رئيس المجلس.

بدأ الاجتماع بترحيب وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بالحضور وشكرهم على جهدهم وتعاونهم خلال فترة الامتحانات والوقوف دقيقة حدادا على روح المرحوم أحمد زكريا مدير إدارة العمرانية التعليمية.
وقدم المجلس التهنئة لوكيل الوزارة على تفوق أبناء الجيزة فى امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية. 

ثم بدأ قراءة محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه.
كما تمت مناقشة أهم المشاكل التي تعترض الإدارات ودعم حفل ختام الانشطة والمعسكرات الصيفية، كذلك تهنئة وتكريم الطلاب الفائزين في الشهادات العامة للعام الدراسي 2022 2023.
وكذلك مناقشة الاستعدادات الشاملة لامتحانات الثانوية العامة للدور الثاني للعام الدراسي 2022،2023، والتي تبدأ يوم 19 أغسطس 2023.

كما أكد وكيل الوزارة، على ضرورة متابعة مجالس الآباء والأمناء للمدارس للوقوف على المشكلات التى قد تواجه العملية التعليمية وعرضها على سيادته والعمل على حلها فورا، ومناقشة توفير الاستراحات للمراقبين والقائمين على العملية الامتحانية للدور الثاني.

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن مبدأ الثواب والعقاب هو سمة الفترة القادمة بالمديرية للتشجيع والتقويم. 
وقدم سلومة الشكر لجميع قيادات التعليم بالإدارات التعليمية على ما قدموه من جهد وعطاء وإخلاص طوال العام الدراسى 2022/2023.

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