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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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استشاري متخصص : لا إرادة سياسية للدول الكبرى في حماية المناخ

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية، إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيرات المناخية في الغلاف الجوي زادت تركيزاتها حتى الآن طبقا لقياسات ناسا إلى 424 جزء في المليون.


وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن وصول هذه التركيزات إلى 450 جزءا في المليون يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين، وهذا ما أنشئ من أجل عدم حدوثه باتفاق باريس للمناخ.

ولفت إلى أن الغابات والمحيطات يعتبران رئتي العالم، من حيث امتصاص الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتلقي بظلال تخفض درجات الحرارة بنحو 5 درجات، والدول التي لديها غابات مطيرة مثل حوض الأمازون والغابات الاستوائية في إفريقيا، بدأت تزيل الغابات لاستخدام الأشجار في الصناعة أو زراعة الأرض.

 

 حماية المناخ

وأوضح أنه في كوب 26 كان هناك اتفاق بين الدول التي تمتلك غابات على وقف قطع الغابات بحلول عام 2030، لكن الدول الكبرى لا إرادة لديها تجاه حماية المناخ، وبالتالي فإن قمة الأمازون في البرازيل قد تكون طوق نجاة لما يشهده العالم من تغيرات في المناخ.

التغيرات المناخية غازات الاحتباس الحراري الغلاف الجوي اتفاق باريس الغابات الاستوائية

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استشاري متخصص : لا إرادة سياسية للدول الكبرى في حماية المناخ

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