أستاذ مناخ: ارتفاع درجة حرارة الأرض والمياه يزيد من حدة التطرف المناخي

أكد لدكتور على قطب، أستاذ المناخ، أن أوروبا تبدأ تأثرها بمنخفضات جوية عميقة فى هذا الشهر بدلا من شهر سبتمبر"، وأن الأمطار تحدث عندما يكون هناك ارتفاع فى درجة حرارة سطح المياه، وكذلك عندما تكون طبقات الجو العليا بها كتلة هوائية شديدة البرودة حيث تتكون سحب ركامية رعدية تسبب فيضانات وسيول رغم ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض.







وأضاف على قطب خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن هذه الظواهر تعد تطرف فى المناخ يعنى ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة يتزامن معه سقوط أمطار غزيرة ورعدية، وهذه الأمور طبيعية وستزيد من حدة التطرف المناخي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والسبب ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض والمياه والتلوث البيئى.



وتابع على قطب أن العوامل الجوية والجغرافية تؤثر فى التغيرات المناخية، بمعنى أنه إذا قلنا لدينا منطقة زراعية كبيرة وبها تسخين عالى فيحدث تبخر لكمية بخار الماء بالهواء عندما يصل لدرجة التشبع تتكون السحب والأمطار، كذلك الطبيعة الصحراوية تتأثر بذلك مما يؤثر على الثروة الحيوانية والبشرية.