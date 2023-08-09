عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. حزب رئيس الوزراء لن يشارك في انتخابات مجالس المحافظات

السوداني
السوداني

اكد تيار الفراتين العراقي  بقيادة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن التيار؛ فقد ذكر الفراتين : "إيمانا منا بترسيخ الديمقراطية في بلدنا الحبيب، ومع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات المقررة نهاية العام الجاري، ومن أجل تعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة، واستدامة منجز الاستقرار السياسي، الذي تحقق بإرادة شعبنا العراقي، وقواتنا المسلحة البطلة بكل صنوفها، ومع التحضيرات لهذا الاستحقاق، يجد تيار الفراتين ضرورة أن يوضح للجمهور نقطتين أساسيتين".

كما قال "تيار الفراتين، بوصفه تيارا سياسيا عراقيا تولى أمينه العام محمد شياع السوداني مسؤولية وطنية وتاريخية في إدارة دفة السلطة التنفيذية، يرى عدم مشاركته بهذه الانتخابات هو الخيار الأصوب، وذلك من أجل تعضيد جهود الحكومة في إنجاح الانتخابات وأن التيار اختار خلال هذه المرحلة أن يتفرغ للعمل الجماهيري النوعي، ويركز جهوده على دعم المسارات الإصلاحية والتصحيحية والأولويات الخدمية التي اختطها البرنامج الحكومي".

وأضاف  "النأي عن التنافس الانتخابي، يعني كذلك عدم المشاركة في قائمة (ظل) أو ما شاكل ذلك، والامتناع عن دعم تشكيل أي حزب أو مسمى سياسي آخر، وهذا يأتي حرصا من تيار الفراتين وأمينه العام وشخوصه على عدم الدخول طرفا سياسيا في هذا الاستحقاق، وهو ما سيجعلنا أقدر على دعم خطوات الحكومة في التهيئة لانتخابات نزيهة وعادلة، تلاقي قناعات الناس، وتعبر ديمقراطيا عن قراراتهم".

وتابع التيار: "مثلما سيقتصر دور محمد شياع السوداني رئيسا للحكومة، على توفير أقصى ما يمكن للجهاز التنفيذي أن يقدمه لنجاح الانتخابات وحمايتها، فإن تيارنا لن يكون بعيدا عن هذا الهدف. 

حاول الدخول بدون جواز سفر.. القبض على رجل أمن كويتي في العراق

11 كيلوجراما من المخدرات.. العراق تعلن تفكيك شبكة تهريب دولية بمساعدة سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

موضوعات متعلقة

شياع السوداني: العراق يسعى للانفتاح والشراكة الاقتصادية مع جميع الدول

الرئيس السيسي خلال لقاء محمد شياع السوداني: مصر تدعم أمن العراق واستقراره

ترشيحاتنا

انخفاض الروبل الروسي إلي مستوي قياسي جديد

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

بسبب خطأ البيت الأبيض .. تحذيرات من سقوط مدن كبري في أوكرانيا

آيفون الغلابة بـ 7000 جنيه فقط

رونالدو يسجل ويقود النصر لنهائي كأس الملك سلمان على حساب الشرطة العراقي

تدوين الأسعار على الأرز .. الغرف التجارية تكشف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ