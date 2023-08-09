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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاول الدخول بدون جواز سفر.. القبض على رجل أمن كويتي في العراق

ارشيفي
ارشيفي

تمكنت السلطات العراقية من ضبط مواطن كويتي وصل إلى منفذ سفوان الحدودي ولا يحمل جواز سفر بحسب ما كشفت عنه مصادر أمنية.

ونوهت المصادر إلى إن رجال الأمن في منفذ العبدلي تسلموا المواطن من السلطات العراقية التي أوقفته في منفذ سفوان لدى محاولته دخول العراق، حيث تبين أنه لا يحمل جواز سفر»، مبينة أنه «تمت إعادة المواطن إلى الأراضي الكويتية وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق».

وكشفت التحقيقات أن المواطن الكويتي يعمل عسكرياً في وزارة الداخلية، وليس لديه إذن أو تصريح بالسفر من الجهات المختصة.

وأشارت المصادر الي أن  التحقيق يجري في كيفية تجاوز المواطن للكاونترات والحواجز الأمنية في منفذ العبدلي من دون الخضوع للإجراءات، قبل أن يتم توقيفه في منفذ سفوان من قبل السلطات العراقية».


وأكدت المصادر أن تعليمات صدرت بإعداد تقرير شامل بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً ومحاسبة أي مقصّر في أداء مهامه إن وُجد.
 

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