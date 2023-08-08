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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. وافدون يخترقون بيانات وزارة هامة وتحرك عاجل من السلطات

الكويت
الكويت

نجح  قطاع الأمن الجنائي «إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية» بالكويت في  فك رموز واقعة الدخول غير المشروع على أنظمة وزارة الكهرباء والماء التي كانت نتيجتها التلاعب والتزوير في قراءات وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين.

وذكر قطاع الأمن الجنائي في بيانه  أنه وبعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية، تم ضبط شبكة إجرامية مكونة من وافدين من جنسيات عربية مختلفة، تلاعبوا بقراءات العدادات نظير مبالغ مالية حيث تم إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وشدد القطاع التابع بوزارة «الداخلية» الكويتي  علي أنها لن تتوانى في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد

بعيدا عن التصريحات الإعلامية.. إيران: مستعدون للحوار مع الكويت  بشأن حقل الدرة

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

الجرائم الإلكترونية الأمن الجنائي الكهرباء المستحقات المالية النيابة العامة الوافدين

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