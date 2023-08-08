الكويت.. وافدون يخترقون بيانات وزارة هامة وتحرك عاجل من السلطات

نجح قطاع الأمن الجنائي «إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية» بالكويت في فك رموز واقعة الدخول غير المشروع على أنظمة وزارة الكهرباء والماء التي كانت نتيجتها التلاعب والتزوير في قراءات وفواتير المستحقات المالية على المستهلكين.

وذكر قطاع الأمن الجنائي في بيانه أنه وبعد البحث والتحري والاستعانة بالوسائل الفنية والمصادر السرية، تم ضبط شبكة إجرامية مكونة من وافدين من جنسيات عربية مختلفة، تلاعبوا بقراءات العدادات نظير مبالغ مالية حيث تم إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.

وشدد القطاع التابع بوزارة «الداخلية» الكويتي علي أنها لن تتوانى في تطبيق القانون والضرب بيد من حديد لكل من تسول نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد