الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، عن حصر 87140 سيارة تعود ملكيتها لوافدين ألغيت إقاماتهم أو متوفين.

نقل ملكية السيارة أو إلغائها أو تجديدها

وحسب صحيفة “الراي” الكويتية، لفتت الداخلية الكويتية انتباه جميع من يحوز أو يستخدم مركبة تعود ملكيتها لاشخاص ألغيت إقاماتهم أو متوفين بضرورة مراجعة الإدارة العامة للمرور لنقل ملكية هذه المركبة أو إلغائها أو تجديدها وذلك بموجب توكيل رسمي موثق من الجهات الرسمية.

وأضافت: “في حال عدم القيام بهذا الإجراء سوف يتم تحرير مخالفة على قائد المركبة وحجزها وفقاً للمادة (207) من قانون المرور التي تنص على يجوز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع في حال ضبطت تسير في الطريق بغير إجازة تسيير أو من غير تأمين ساري المفعول”.

وتابعت: “يجوز للإدارة بيعها في مزاد علني وفق الاجراءات القانونية المتبعة”.