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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السوداني يكشف حقيقة التنازل عن أراض عراقية لـ الكويت

العراق
العراق

نفى رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، وجود أي قرار بالتنازل عن أراض عراقية، مؤكدا أن ما يشاع عن الأمر مجرد تضليل للرأي العام وتشويه للحقائق.

وقال السوداني، في اتصال هاتفي ببرنامج "الوطن والناس" على قناة "العراقية" الحكومية متحدثا إلى المواطنين، إن "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تضليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق"، مشيرا إلى أن ما يجري حاليا هو متابعة لقرارات مجلس الأمن الدولي وموافقة النظام السابق.

وأضاف: "بعد عام 2003 لم يتخذ أي قرار حول التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة".

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أهمية عدم تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق لأن قرارات الترسيم بين العراق والكويت نُفذت في عهد النظام السابق "عهد صدام حسين"، وانتهت مرحلة التفاوض وما يجري الآن هو تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي.


وانتشرت قبل أيام معلومات عن تنازل العراق للكويت عن أراض حدودية، لكن السلطات العراقية نفت ذلك، ولم تظهر أي وثيقة أو تصريح يؤكد المعلومات التي انتشرت.

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