بعيدا عن التصريحات الإعلامية.. إيران: مستعدون للحوار مع الكويت  بشأن حقل الدرة

أعلنت إيران أنها أبلغت دولة الكويت باستعدادها لحل ملف حقل الدرة عبر حوار فني وقانوني.

ووفقا لصحيفة "القبس"، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، ناصر كنعاني، أمس الاثنين، إن "ملف حقل الدرة قضية قانونية، ولدينا حق الاستثمار فيه".

وأكد كنعاني، في مؤتمر صحفي أمس، أن إيران معنية بمتابعة هذه القضية "في إطار تخصصي فني بعيداً عن التصريحات الإعلامية".

ويأتي ذلك بعد تأكيد طهران، في 2 أغسطس الجاري، على لسان وزير نفطها جواد أوجي، "أنها لن تتنازل قيد أنملة عن حقوقها في استثمار حقل الدرة، بشكل مشترك مع الكويت".

وفي سياق المتصل، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن "الأمور المتعلقة بحقل الدرة ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت".

وتعمل شركة أرامكو السعودية مع الشركة الكويتية لنفط الخليج بموجب مذكرة تفاهم موقعة في ديسمبر2022، لتطوير حقل الدرة للغاز، المشترك بين البلدين.

وكانت الكويت والسعودية أكدتا في موقف واحد أن "حقل الدرة ملكية مشتركة بينهما فقط، وليس لأحد غيرهما أي حقوق فيه".

وقالت وزارة الخارجية في بيان، نشرته أيضا الخارجية السعودية: "إن الكويت والمملكة العربية السعودية تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله،« هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، ونحتفظ بجميع حقوقنا السيادية".