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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المؤبد..

جريمة بشعة.. الكويت تسدل الستار على قاتلة ابنتها بالحبس في الحمام

ارشيفي
ارشيفي

أسدلت محكمة التمييز الكويتية الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل التي عرفتها البلاد في الفترة الأخيرة حيث قضت بالحبس المؤبد «مدى الحياة» على إحدى المواطنات.

وبحسب صحيفة القبس الكويتية؛ فقد وجهت المحكمة الي المواطنة الكويتية  تهمة القتل العمد بحق ابنتها في منطقة السالمية، بعد أن حبستها في حمام البيت بعد أن فارقت الحياة حتى تحللت جثتها.

ونوهت الصحيفة الكويتية الي انه تم اكتشاف جريمة القتل بعد مرور سنوات عليها.

وقال مصدر مطلع لـ«القبس»، إن المحكمة رفضت طلب الدفاع تخفيف العقوبة بحق المتهمة ورأت أن العقوبة مستحقة وفقاً للقانون. 
 

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