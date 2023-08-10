هاني فرحات عن حفلة التريو نايت: كانت تريند وحققت نجاحا|فيديو

خصص برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" فقرة خاصة للحديث مع الموسيقار هاني فرحات حول الموسيقى ومستقبلها.

وفيما يخص حفلة التريو نايت، أكد "هاني فرحات" على أنها كانت للتريند وحققت ذلك بنجاح، فهي جمعت كافة النجوم في حفلة واحدة أمر ممتع، لكن من الناحية الفنية هذه الحفلة كانت للتريند فقط.

وشدد الموسيقار هاني فرحات على أن الفنانة أنغام حافظت على مكانتها الفنية بصورة كبيرة في هذه الحفلة ولم تدخل في جدال على المسرح".

وتحدث "هاني عرفات" عن علاقته بالفنانة أنغام، قائلا: " العلاقة بيني وبين أنغام قوية..وأنا وأنغام متربيين مع بعض، ودرسنا نفس المجال، كما أن مشارك في معظم أغانيها".

واسترسل:" أنغام مغنية نفخر بها، ولديها شخصية قوية ورصيد فني كبير..متابعا:" أنغام ثابتة رغم الألوان الفنية الكثيرة التي ظهرت بعدها".

وأضاف:" أنغام متهزتش وماحاولتش تجرب طرق أخرى غير الموسيقى لمجرد السير مع الموجة"، موضحا: أنغام دقيقة في اختيارها للكلمات والأغاني.





