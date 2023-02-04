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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تريو نايت وبعض من ذكرياتي .. نشاط مكثف للمايسترو هاني فرحات

هاني فرحات
هاني فرحات

حالة كبيرة من النشاط الفني والنجاحات المتواصلة  يعيشها المايسترو  هاني فرحات حيث استطاع أن يقدم مجموعة من أقوى وأنجح الحفلات مع أهم نجوم ونجمات الوطن العربي خلال الأسابيع الأخيرة ليكون خير سفير للثقافة المصرية في الدول العربية  بدأها بحفل  (بعض من ذكرياتي) قدم خلاله أعمال الشاعر الأمير تركي بن عبد الرحمن  بمنطقة الدرعية و قاد الأوركسترا بمفرده  مع ست نجمات وهن  أصالة ،نوال، انغام  ، داليا مبارك  ،أميمة طالب ،رولان ".

 

تلاها عدد من الحفلات المميزةمنها حفل (تريو نايت )في رأس السنة بمشاركة ضخمة لأبرز النجوم ثم حفل  صوت الأرض للنجم السعودي الراحل ( طلال مداح) والتي شارك فيها أكبر نجوم الوطن العربي قدموا خلالها أغنيات الفنان الراحل .

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 كما شارك المايسترو هاني فرحات في حفل توزيع الجوائز الكبير (joy awards) .


ويستمر فرحات في تحقيق مزيد من النجاحات مع النجمة الكبيرة أنغام فبعد النجاح الكبير الذي حققه معها في حفل الكويت يستعد اليوم لإحياء حفلها الأول في القاهرة ،وهو الحفل الذي سيقام بمسرح الماركية وسط إقبال جماهيري كبير لجمهور أنغام ،كمايستعد أيضا للعديد من المفاجآت مع النجوم العرب خلال شهر فبراير ".

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