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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

محمود كهربا
محمود كهربا

ساعات قليلة تفصلنا عن أولي مباريات النادي الأهلي المصري مع نادي أوكلاند سيتى ، ضمن مسابقة كأس العالم للأندية ، والتى يشارك فيها الكيان الأحمر فيها  للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي .

كهربا

ومن المقرر أن يشارك اللاعب محمد كهربا ضمن التشكيل الأساسي للمباراة الأولي ، وذلك قبل جلسة لجنة الانضباط بالفيفا والمقرر لها " ٢ فبراير القادم سوف تصدر خلالها عقوبات من اللجنة التأديبية ضد اللاعب وفقا لائحة الانضباط الدولية فى طبعتها الأخيرة ( عام  ٢٠١٩ )  والمنشوره فى ( دليل الفيفا القانونى ٢٠٢٢ ) . 

إيناس عز الدين

محمود كهربا أصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الراهنة ، خاصة مع عودته الى المشاركة فى المباريات ، وقد حرص عدد من الفنانات على متابعته على صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام وبعضهن دعموا منشوراته على التطبيق الأشهر.

ريم البارودي 

ومن بين النجمات اللاتي يتابعن محمود كهرباء على الانستجرام الفنانة ريم البارودي ودنيا المصري ورنا سماحة وإيناس عز الدين ومنة جلال .

رنا سماحة 

مشاركة كهربا فى كأس العالم للأندية :

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف السويسري مارسيل كولر من مشاركة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر في مباريات كأس العالم للأندية في الفترة القادمة.


وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لا يفكر في استبعاد كهربا من المشاركة في مباريات مونديال الأندية بسبب الخوف من إيقافه والتأثير على قائمة الفريق فى كأس العالم للأندية".

وأضاف:" الأهلي مطمئن لموقف كهربا قبل جلسة الفيفا يوم 2 فبراير المقبل خاصة بعد التواصل مع اللاعب ووكيله بخصوص موقفه وأن هناك تركيزا من قبل اللاعب للمشاركة فى المونديال".

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