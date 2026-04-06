انطلاق مبادرة "جامعة مستدامة" بالإسكندرية لترشيد استهلاك الطاقة

أعلنت جامعة الإسكندرية عن إطلاق مبادرة "جامعة مستدامة: تحدي ترشيد الطاقة"، تحت شعار "فكّر.. وفّر.. غيّر"، وذلك بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، بهدف خلق بيئة تفاعلية تجمع منتسبى الجامعة، للمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأوضحت الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، قد أطلق هذه المبادرة استجابةً للتحديات المتزايدة في مجال الطاقة، لافتة أن المبادرة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة داخل الحرم الجامعي من خلال تبنّي أفكار مبتكرة وحلول عملية قابلة للتطبيق، وأشارت د. العوفى إلى أن المبادرة تسعى إلى نشر ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة وتعزيز الوعي البيئي بين جميع منتسبي الجامعة، موضحة أن المبادرة تتيح الفرصة لتقديم مشروعات وأفكار متنوعة تشمل أنظمة ذكية لإدارة الطاقة، وحلولًا للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب حملات توعوية وممارسات تطبيقية تسهم في خفض الاستهلاك، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأضافت أن تقييم المشاركات سيتم على مستوى الكليات وفقًا لمعدلات خفض استهلاك الطاقة، مع تكريم الكلية الأكثر كفاءة، فضلًا عن دعم وتمويل الأفكار المتميزة والعمل على تنفيذها على أرض الواقع، من خلال الـتكنولوجى بارك بجامعة الإسكندرية.

وتُرسل المشاركات من خلال مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نحو تفعيل دور الجامعات فى ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، وتحت رعاية الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية.