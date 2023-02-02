جزائي أموت شحات ..ممثل شهير :عايش على الزعتر من شهور ونسيت الفاكهة

صدم بطل مسلسل بطل الحارة جمهوره بعدما إعلن عن تعرضه الى أزمة مالية شديدة ، منذ عدة أشهر .

وقال الفنان السوري الشهير هاني شاهين بطل مسلسل باب الحارة فى تصريحات للصحف اللبنانية : لا أكل سوي الزعتر و الزيت منذ ما يقرب من 20 يوم ، ولم أشتري الفواكه من منذ ما يقرب من العام .

واضاف هاني شاهين : لا أخفي على الجميع أنني ادين للبعض بالأموال ووصلت لدرجة أني لا أقدر على السداد من كثرة الديون ولجأت الى بيع سيارتي ، وهذا جزائي أن كل شيء قدمته أموت شحادًا".

هاني شاهين

وكشف هاني شاهين انه يعاني من مشكلة في السمع لا تُحل بسبب نقص تروية في الدماغ والقلب".

الجدير بالذكر ان باب الحارة هو مسلسل دراما اجتماعية شامية سوري يعد من أبرز المسلسلات العربية ، التى عرضت وحققت نجاح .

تدور أحداثه في عشرينيات القرن العشرين ، وقد أنتج ‹‹الجزء الأول›› منه عام 2006، و‹‹الجزء الثاني›› عام 2007 و‹‹الجزء الثالث›› عام 2008 و‹‹الجزء الرابع›› عام 2009 و‹‹الجزء الخامس›› عام 2010. وهو من إخراج بسام الملا.