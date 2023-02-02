الغرامة كدا كدا هتدفع|محمد عز يوجه رسالة لـ«كهربا» بعد فوز الأهلي على أوكلاند

علق الفنان محمد عز على منشور لاعب النادي الاهلي محمود كهربا الذى نشره ليلة أمس على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، بعد فوز فريقه على نادي أوكلاند سيتي .

حيث نشر محمود كهربا فيديو الى ثالث أهداف الأهلي فى مرمي أوكلاند سيتي ، والذى ساهم كهربا فى أهرازه ، وعلق الفنان محمد عز قائلاً : قالك الغرامة كدا كدا هتتدفع انما لو كهربا هننور ازاااااي مليون مبروك يا اخويا ".

وكان قد شارك لاعب الأهلي محمود عبد المنعم كهربا، فيديو للهدف الثالث ضد أوكلاند سيتي في مباراة أمس، ببطولة كأس العالم للأندية.

وعلق عبر حسابه على انستجرام: “بداية رائعة التركيز الان متجه للمباراة القادمة”.

الفوز علي أوكلاند



وحقق الفريق الأحمر فوزاً كبيراً على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

موقف الأهلي:



تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف يوم السبت المقبل ٤ فبراير، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في الدور نصف النهائي للبطولة في الظهور الثامن للفريق بكأس العالم للأندية.