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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اضرب ولا تبالي.. تعليق غامض من كهربا لـ إبراهيم فايق

كهربا
كهربا

رد محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، على تعليق الإعلامي إبراهيم فايق بخصوص أدائه في مباراة أمس، والتي انتهت بفوز الأهلي علي أوكلاند سيتي بثلاثة أهداف دون رد. 

وكتب كهربا في تويتة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اضرب ولا تبالى يا اخويا”.

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محامي كهربا 

وجه أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، التهنئة لجماهير القلعة الحمراء بعد الفوز على أوكلاند سيتي، وأيضا الجماهير المغربية التي ساندت المارد الأحمر في مواجهة الليلة.

وقال عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: "خطاب الفيفا بتاريخ 27 ديسمبر 2022، هو خطاب واضح لجميع الأطراف، وان مدة الإيقاف 6 شهور، ولا يوجد تجديد لمدة الإيقاف كما تردد في تلك الفترة".

وأضاف: "قولت أن لو في أي خطاب بتغليظ عقوبة كهربا فعليه بإخراجه، وأكدت أن من حق اللاعب المشاركة في المباريات بعد 11 يناير وهو ما حدث في النهاية، وربنا أنصفنا بعودة اللاعب وتألقه بشكل ملحوظ، واليوم صنع هدفا بالكعب بشكل رائع، كهربا كان يتدرب بمنتهى القوة والإخلاص ولذلك تألق مع الأهلي".

وتابع محامي كهربا: "في جلسة غدا لكل حادث حديث، والمحامي التونسي الدولي هو من سيتواجد غدًا في القضية، ولا أحب استباق الأحداث، لكن أنا متفائل للغاية".

وأتم: "نلتقى في شهر أغسطس 2023، النادي البرتغالي موقوف 3 فترات قيد، والغرامة تضامنية بين الطرفين، لو لم يدفع طرف فالآخر يسدد".

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