أقوي من أدوية السعال.. وصفة أعشاب لعلاج الكحة وحساسية الصدر

قد يعاني الكثير من نزلات البرد وحساسية الصدر ونوبات الكحة المزمنة

وقد نشر المعالج بالأعشاب حمدي أبو العلا أن الزعتر من أكثر المشروبات المعالجة للالتهابات الصدر والالتهابات الرئة والتي تخفف الكحة



فوائد الزعتر للسعال التي لم تعرفها للزعتر فوائد أكثر تعود بالنفع على الصحة وتساعد في علاج السعال والسعال لاحتوائه على بعض العناصر التي تساعد في علاج الجهاز التنفسي والإنفلونزا ، لأنه يستخدم كمضاد حيوي فعال في علاج السعال.

تجهيز مشروب الزعتر للكحة :

طريقة التجهيز:

يتم وضع الماء على النار حتى تغلي وبعدها تضاف الأوراق الخضراء أو يمكن استخدامه جاف ويترك لمدة دقائق يغلي مع الماء.





