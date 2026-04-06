دون إصابات.. السيطرة على حريق بمصنع في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب بمصنع للمسلي بإحدى قرى مركز المنيا، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل المصنع للمسلي بإحدى قري مركز المنيا، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء للتعامل الفوري مع الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنشآت والمنازل المجاورة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان.

وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود خسائر في الأرواح أو مصابين، بينما أسفر الحريق عن خسائر مادية بالمصنع، وجارٍ تقدير حجم التلفيات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق