محافظ المنيا: دعم أهالي بني مزار ومطاي بأتوبيسات جديدة لتخفيف الزحام

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، دعم مركزي بني مزار ومطاي بعدد من الأتوبيسات الجديدة لتسيير خطوط «بني مزار – المنيا» و«مطاي – المنيا»، بهدف المساهمة في تخفيف حدة الزحام وتيسير حركة تنقل المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة.

ويأتي هذا الدعم في إطار حرص المحافظة على توفير وسائل مواصلات آمنة، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي ورفع كفاءتها، عبر تعميم هذه المبادرة على باقي المراكز تباعًا. وقد بدأت المحافظة تنفيذ المبادرة بالفعل في مدينتي المنيا ومغاغة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات، إلى جانب توفير وسائل نقل مريحة وآمنة للمواطنين والطلاب.

أسطول نقل جماعي

جدير بالذكر أن الأتوبيسات الجديدة بدأت العمل على الخطوط بشكل منتظم وفق مواعيد تشغيل محددة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة وتوفير أسطول نقل جماعي متكامل لخدمة المواطنين.