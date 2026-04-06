حياة كريمة.. تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نواي بمركز ملوي بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية «نواي» التابعة لمركز ملوي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى وحرص الدولة على تعزيز الخدمات الصحية والوصول بها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح المحافظ أن القافلة تُقام على مدار يومي 6 و7 أبريل الجاري، وتقدم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، تشمل الكشف المجاني في عدد من التخصصات، وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة، إلى جانب صرف العلاج بالمجان، وتقديم التوعية الصحية، مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأكد اللواء كدواني استمرار جهود المحافظة في دعم القطاع الصحي، من خلال تنفيذ القوافل الطبية بشكل دوري، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان حصولهم على خدمات طبية متميزة، لافتًا إلى أن تلك القوافل تأتي في إطار استراتيجية الدولة للاهتمام بصحة المواطن .

