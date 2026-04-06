تحصين 60 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بالمنيا

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، سير العمل بالحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي تُنفذ بجميع مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

أكد المحافظ ضرورة استمرار تكثيف أعمال التحصين وتوسيع نطاق التغطية للوصول إلى أكبر عدد من المربين، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض الوبائية، بما يضمن الحفاظ على صحة الماشية واستقرار الإنتاج الحيواني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن أعمال الحملة تُنفذ من خلال فرق ولجان متخصصة منتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن بلغ 60 ألفًا و458 رأس ماشية، منها 32,490 رأسًا من الأبقار و27,968 رأسًا من الأغنام.

برامج توعوية للمربين

وأشار إلى استمرار الحملة بالتوازي مع تنفيذ برامج توعوية وإرشادية للمربين، للتأكيد على أهمية التحصين الدوري باعتباره خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.