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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حتى لا تشعر بالندم ..7 أعراض محتملة لسرطان الدماغ |احذر

اعراض سرطان الدماغ
اعراض سرطان الدماغ

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة سرطان الدماغ ويرجع ذلك للعديد من الأسباب التي يجهلها البعض لذلك نلقي الضوء علي أعراض سرطان الدماغ التى كشف عنها الدكتور عصام البقلي استشاري جراحة التجميل من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد. 

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علامات الإصابة بسرطان الدماغ 

علامات الإصابة بالسرطان في الرأس

علامات الإصابة بالسرطان في الرأس يمكن أن تختلف اعتمادًا على نوع السرطان ومكانه ومرحلته. ومع ذلك، هناك بعض العلامات الشائعة التي يمكن أن تشير إلى وجود سرطان في الرأس. ومن بين هذه العلامات:

الصداع الشديد والمستمر، وخاصة إذا كان يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

تغيرات في الرؤية، مثل ضبابية الرؤية أو فقدان الرؤية الجانبية.

آلام في الوجه أو الفك أو الأسنان التي لا تمت لمشاكل الأسنان بصلة.

ظهور كتلة أو تورم في الرأس أو العنق.

تغيرات في الحركة أو الإحساس في الوجه أو الرقبة.

صعوبة في البلع أو الكلام.

نزيف غير طبيعي من الأنف أو اللثة أو الأذن.

تغيرات في الشم أو التذوق.

ظهور علامات غير طبيعية على الجلد في المنطقة المحيطة بالرأس.

يجب ملاحظة أن وجود أحد هذه العلامات لا يعني بالضرورة وجود سرطان في الرأس، فقد تكون هناك أسباب أخرى غير خطيرة وراء هذه الأعراض. إذا كنت تعاني من أي علامات مشابهة أو تشعر بالقلق، يجب عليك استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة للتشخيص الدقيق

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