فوائد الضحك.. يحمي من أخطر الأمراض حتى السرطان

يعتقد الكثير من الناس أن فوائد الضحك تقتصر على تحسين الحالة النفسية والمزاجية فقط ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن الدراسات العلمية أثبتت أن الضحك له تأثير حقيقي في الوقاية من الأمراض بل وعلاج بعضها سواء كانت نفسية أو جسدية.

ووفقا لما جاء في موقع" helpguide" نعرض أهم الفوائد الجسدية والعقلية الاجتماعية للضحك؟





الضحك هو أفضل دواء

الضحك دواء قوي فهويجمع الناس معًا بطرق تؤدي إلى تغييرات جسدية وعاطفية صحية في الجسم ويقوي الضحك جهاز المناعة لديك ، ويعزز المزاج ، ويقلل من الألم ، ويحميك من الآثار الضارة للتوتر.

الضحك مفيد لصحتك

الضحك يريح الجسم كله وتخفف الضحكة الجيدة القلبية التوتر الجسدي والإجهاد ، وتترك عضلاتك مسترخية لمدة تصل إلى 45 دقيقة بعد ذلك.

الضحك يقوي جهاز المناعة حيث يقلل الضحك من هرمونات التوتر ويزيد من الخلايا المناعية والأجسام المضادة لمكافحة العدوى ، وبالتالي يحسن مقاومتك للأمراض.

يؤدي الضحك إلى إطلاق مادة الإندورفين ، وهي مواد كيميائية طبيعية تمنح الجسم الشعور بالسعادة و يعزز الإندورفين الشعور العام بالعافية ويمكنه حتى أن يخفف الألم مؤقتًا.

الضحك يحمي القلب، يحسن الضحك وظيفة الأوعية الدموية ويزيد من تدفق الدم ، مما يساعد على حمايتك من النوبات القلبية ومشاكل القلب والأوعية الدموية الأخرى.

الضحك يحرق السعرات الحرارية، لا بديل عن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، ولكن وجدت إحدى الدراسات أن الضحك لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميًا يمكن أن يحرق ما يقرب من 40 سعرًا حراريًا - وهو ما قد يكون كافيًا لخسارة ثلاثة أو أربعة أرطال على مدار عام.

الضحك يخفف العبء الثقيل للغضب، لا شيء يبدد الغضب والصراع أسرع من الضحك المشترك، و يمكن أن يضع النظر إلى الجانب المضحك المشاكل في منظورها الصحيح ويمكّنك من تجاوز المواجهات دون التمسك بالمرارة أو الاستياء.

قد يساعدك الضحك على العيش لفترة أطول، وجدت دراسة في النرويج أن الأشخاص الذين يتمتعون بروح الدعابة القوية يعيشون أكثر من أولئك الذين لا يضحكون كثيرًا وكان الفارق ملحوظًا بشكل خاص لأولئك الذين يكافحون السرطان.

ما هي الفوائد الجسدية والعقلية والاجتماعية للضحك؟

فوائد الصحة البدنية

يقوي المناعة

يخفض هرمونات التوتر

يقلل الألم

يريح عضلاتك

يمنع أمراض القلب

فوائد الصحة العقلية

يضيف الفرح والحماس إلى الحياة

يخفف القلق والتوتر

يخفف من التوتر

يحسن المزاج

يقوي المرونة

المنافع الاجتماعية

يقوي العلاقات

يجذب الآخرين إلينا

يعزز العمل الجماعي

يساعد في نزع فتيل الصراع

يعزز الترابط الجماعى

