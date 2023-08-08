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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أطعمة تسبب حصوات الكلي.. صفات الشريك التوكسيك وهل يحمي الضحك من السرطان؟

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

تعرف على علاقة ارتفاع ضغط الدم بالصداع الشديد

 

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم علاقة بالصداع الشديد، خاصة في حالات ارتفاع ضغط الدم الشديد والمزمن. 

 

أفضل نظام غذائي لتخفيف أعراض حصوات الكلي.. تعرف عليه

 

يعتبر اتباع نظام غذائي صحي هو  أفضل طريقة للحد من تطور حصوات  الكلى والتحكم في أعراضها ، فما الأطعمة التي يجب أن تشكل جزءا من الروتين الغذائي اليومي لتحقيق هذا الهدف؟ وما الأطعمة التي يجب تجنبها؟

 

نصائح للتعامل مع المراهق الكذاب.. تعرف عليها

 

التعامل مع المراهقين الكاذبين يمكن أن يكون تحديًا. هنا بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع المراهق الكاذب .

 

يؤدي للوفاة.. جمال شعبان يحذر من الافراط في شرب الماء .. تفاصيل

 

حذر  الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق من الإفراط في شرب الماء لما له من خطورة بالغة قد تؤدي إلى الوفاة . 

 

اللحوم الحمراء والملح أبرزها.. احترس هذه الأطعمة تسبب حصوات الكلي

 

يؤثر نظامنا الغذائي كثيراً على حالتنا الصحية والجسدية ويمدنا بالطاقة ، وهناك بعض الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، تسبب حصوات الكلى ويجب أن تحاول تجنب هذه الأطعمة أو تناولها بحذر، خاصة إذا كنت عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

 

تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

 

التوكسيك" هو مصطلح يستخدم بشكل متكرر في السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، حيث أصبح يشير إلى العلاقات السامة والمؤذية ، ويرمز هذا المصطلح إلى الكلمة الإنجليزية "Toxic" وتعني سامة، ويشير إلى شخص سيء الطباع يسبب الأذى لمن حوله. 

 

فوائد الضحك.. يحمي من أخطر الأمراض حتى السرطان

 

يعتقد الكثير من الناس أن فوائد الضحك تقتصر على تحسين الحالة النفسية والمزاجية فقط ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن الدراسات العلمية أثبتت أن الضحك له تأثير حقيقي في الوقاية من الأمراض بل وعلاج بعضها سواء كانت نفسية أو جسدية.

 

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

 

يصاب بعض الأشخاص بحالات الإغماء داخل عربات المترو أو المواصلات العامة أو الأماكن المزدحمة خاصة خلال موجات الحرارة الشديدة. 

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