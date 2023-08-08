تعرفى على صفات الشريك التوكسيك.. يجب الابتعاد فورا

"التوكسيك" هو مصطلح يستخدم بشكل متكرر في السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، حيث أصبح يشير إلى العلاقات السامة والمؤذية ، ويرمز هذا المصطلح إلى الكلمة الإنجليزية "Toxic" وتعني سامة، ويشير إلى شخص سيء الطباع يسبب الأذى لمن حوله. يتصف هذا الشخص بعدة صفات مثل:

- أناني

الشخص السام غالبًا ما يتصف بعدة صفات سلبية، فبشكل عام يكون شخصًا ذاتيًا يهتم بنفسه فقط.

- استغلالي

يتصف الشخص السام بإنه يستغل الآخرين وجميع من حوله لتحقيق مصلحتة الشخصية، ويمكن ان يتلاعب بمشاعرك لكي يحقق هدفه.

- الظهور بأنه دائماً مظلوم

كما يمكن أن نجد أيضًا أشخاصًا كثيرون يعانون من الظلم ويلومون الآخرين، في حين يحاولون أنفسهم الظهور كأشخاص صالحين ومظلومين من قبل من حولهم لكي ينالون التعاطف.

- يفرد سيطرته

أيضاً من صفات الشخص التوكسيك أنه يستنزف الطاقة الإيجابية ويقلل منها، وينشر السلبية بدلاً منها، ويحاول بكل السبل أن يفرض سيطرته على من حوله.

- إنه لا يخطئ أبداً

يحب الشخص السام الثرثرة والنميمة، ويعتبر نفسه دائماً على صواب ويستمر في تذكير الآخرين بالجوانب السلبية ويشعر بالأستياء عندما يرى الناس سعداء.

- الشك الدائم

الشك الدائم هو علامة على وجود علاقة مضرة، حيث أن الشك غير المبرر ينبغي ألا يكون مستمراً، لأنه غير طبيعي أن يشك الشخص في الآخر بدون أدلة ملموسة.

- كثير الشكوى

تلاحظين أنه يتذمر كثيرًا وينشر طاقة سلبية عندما تتحدثين معه عن أي موضوع، حتى إذا كانت الأخبار سعيدة.