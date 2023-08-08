عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اللحوم الحمراء والملح أبرزها.. احترس هذه الأطعمة تسبب حصوات الكلي

حصوات الكلى
حصوات الكلى

يؤثر نظامنا الغذائي كثيراً على حالتنا الصحية والجسدية ويمدنا بالطاقة ، وهناك بعض الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، تسبب حصوات الكلى ويجب أن تحاول تجنب هذه الأطعمة أو تناولها بحذر، خاصة إذا كنت عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

وسنعرض لكم في السطور التالية الأطعمة التي لا ينصح بتناولها بكثرة في نظامك الغذائي، تجنباً لتكوين الحصوات على الكلى.


أطعمة تسبب حصوات الكلى

اللحوم الحمراء

هذا البروتين يحتوي على نسبة عالية من حمض البوليك والبيورينات، عندما تكون هذه المستويات مرتفعة للغاية، يمكن أن تصاب بالنقرس أو حصوات الكلى إلى حد أقل، نوصي بالحد من استهلاكك للحوم الأخرى مثل الدجاج والأسماك.


الملح

تناول الكثير من الملح احتباس السوائل وتشكيل حصوات الكلى، كما هو مفصل في دراسة نشرت في مجلة التغذية. لذلك، يجب عليك مراجعة الأطعمة التي تتناولها ومحاولة الحد قدر الإمكان من تلك التي تحتوي على الكثير من الملح.

 

المحليات الصناعية

يعتقد البعض أن استخدام المحليات الصناعية أفضل بالنسبة لنا من السكر، إلا أن لها العديد من الآثار الجانبية الخطيرة على صحتك، فهي مرتبطة بانخفاض وظائف الكلى، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى ،علاوة على ذلك قد تزيد السكريات المضافة إلى الأطعمة أو المشروبات المصنعة، مثل: السكروز، والفركتوز من خطر الإصابة بحصى الكلى، لذا عليك مراقبة كمية السكريات التي تتناولها في الأطعمة، مثل: الكيك، والفواكه، والمشروبات الغازية، والعصائر، وقصب السكر، والعسل.


تناول الوجبات السريعة

التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والمواد الحافظة، بالإضافة إلى كميات كثيرة من التوابل، التي تؤثر على صحة الجسم والكلى مع مرور الوقت، من الأفضل اتباع نظام غذائي صحي خالي من الوجبات السريعة.
 
الأطعمة المعلبة

سواء التونة أو البقوليات عامة خاصة المعلبة، تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، نتيجة احتوائها على نسبة عالية من مواد الحافظة، التي تضر بصحة الكلى.

اتباع نظام غذائي صحي اتباع نظام غذائي احتباس السوائل اللحوم الحمراء نظامنا الغذائي نظام غذائى صحى نظامك الغذائي صحة الكلى تسبب حصوات الكلى الوجبات السريعة أطعمة تسبب حصوات الكلى ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

اثارة في الهرم.. عبدالمولى ينهي حياة زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس

موضوعات متعلقة

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

قرار عاجل من الرئيس بشأن التعويم .. والسيسي : لو خُفت كان زمان البلد عايشة في خراب ودمار

حصاد "الوزارة" في 7 أيام.. بالإنفوجراف .."العمل" تُصدر تقريراً بشأن مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف بحضور 187 دولة حول العالم

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

الأضحية وشروطها وكيفية توزيعها وعمرها ومن تجب عليهم.. اعرف جميع أحكامها

9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

هل تغيير حفاض الطفل ينقض الوضوء؟ قولان للعلماء والأزهر يحسم

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية ستكون متاحة خلال 9 شهور

أوكرانيا تكتشف «شبكة عميلات روسيات» في دونيتسك

روسيا تعلن قصف مركز قيادة في أوكرانيا والسيطرة على عدة مناطق

خناقة ثأرية كادت تقتل إسماعيل ياسين في حفل زفاف| اعرف القصة

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب البرلمان باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي

أكثر الأشهر حرا على الإطلاق.. كيف أثر يوليو 2023 على العالم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

أمريكا.. فيديو لسيدة تفاجأت بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ