اللحوم الحمراء والملح أبرزها.. احترس هذه الأطعمة تسبب حصوات الكلي

يؤثر نظامنا الغذائي كثيراً على حالتنا الصحية والجسدية ويمدنا بالطاقة ، وهناك بعض الأطعمة التي نتناولها بشكل يومي، تسبب حصوات الكلى ويجب أن تحاول تجنب هذه الأطعمة أو تناولها بحذر، خاصة إذا كنت عرضة للإصابة بحصوات الكلى.

وسنعرض لكم في السطور التالية الأطعمة التي لا ينصح بتناولها بكثرة في نظامك الغذائي، تجنباً لتكوين الحصوات على الكلى.



أطعمة تسبب حصوات الكلى

اللحوم الحمراء

هذا البروتين يحتوي على نسبة عالية من حمض البوليك والبيورينات، عندما تكون هذه المستويات مرتفعة للغاية، يمكن أن تصاب بالنقرس أو حصوات الكلى إلى حد أقل، نوصي بالحد من استهلاكك للحوم الأخرى مثل الدجاج والأسماك.



الملح

تناول الكثير من الملح احتباس السوائل وتشكيل حصوات الكلى، كما هو مفصل في دراسة نشرت في مجلة التغذية. لذلك، يجب عليك مراجعة الأطعمة التي تتناولها ومحاولة الحد قدر الإمكان من تلك التي تحتوي على الكثير من الملح.

المحليات الصناعية

يعتقد البعض أن استخدام المحليات الصناعية أفضل بالنسبة لنا من السكر، إلا أن لها العديد من الآثار الجانبية الخطيرة على صحتك، فهي مرتبطة بانخفاض وظائف الكلى، مما قد يؤدي إلى تكوين حصوات الكلى ،علاوة على ذلك قد تزيد السكريات المضافة إلى الأطعمة أو المشروبات المصنعة، مثل: السكروز، والفركتوز من خطر الإصابة بحصى الكلى، لذا عليك مراقبة كمية السكريات التي تتناولها في الأطعمة، مثل: الكيك، والفواكه، والمشروبات الغازية، والعصائر، وقصب السكر، والعسل.



تناول الوجبات السريعة

التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والمواد الحافظة، بالإضافة إلى كميات كثيرة من التوابل، التي تؤثر على صحة الجسم والكلى مع مرور الوقت، من الأفضل اتباع نظام غذائي صحي خالي من الوجبات السريعة.



الأطعمة المعلبة

سواء التونة أو البقوليات عامة خاصة المعلبة، تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى، نتيجة احتوائها على نسبة عالية من مواد الحافظة، التي تضر بصحة الكلى.