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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو حد اغمى عليه في المترو.. اعرف الإسعافات الأولية

صدى البلد

يصاب بعض الأشخاص بحالات الإغماء داخل عربات المترو أو المواصلات العامة أو الأماكن المزدحمة خاصة خلال موجات الحرارة الشديدة. 

 

ويقوم بعض الأشخاص بتصرفات خاطئة اعتقادا منهم إنها تساعد في إنهاء حالة الإغماء وإنقاذ المريض. 

 

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ولكن هناك إسعافات أولية محدده لمثل هذه النوعية من حالات الإغماء. 

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم أهم الإسعافات الأولية لحالات الإغماء بسبب ارتفاع حرارة الطقس في الصيف. 


انقل الشخص الذي يعاني من حالة الإغماء إلى خارج المكان الحار إلى مكان به ظل أو مكيف هواء.

 

اجعل من يعاني من حالة الإغماء يستلقي على ظهره وارفع الساقين والقدمين قليلاً.

انزع الملابس الضيقة أو الثقيلة.

اجعل الشخص يشرب الماء البارد أو غيره من المشروبات الرياضية منزوعة الكافيين التي تحتوي على الكهارل أو المشروبات غير الكحولية الأخرى من دون الكافيين.

 

برِّد جسم الشخص المصاب عن طريق رشه بالماء البارد أو استخدام إسفنجة مبللة بماء بارد ووضعها على جسمه وتهويته.

 

ثم راقب الشخص بعناية واتصل بطبيب إذا لم يفقد من الإغماء أو ساءت بعض الأعراض، أو إذا لم يتحسن الشخص بعد الخضوع للإسعافات الأولية. 

الإغماء الاسعافات الاولية ارتفاع حرارة الطقس موجات الحرارة موجات الحر الحرارة الشديدة

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