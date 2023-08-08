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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعرف على علاقة ارتفاع ضغط الدم بالصداع الشديد

الصداع النصفي الشديد
الصداع النصفي الشديد

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم علاقة بالصداع الشديد، خاصة في حالات ارتفاع ضغط الدم الشديد والمزمن. 

وعلى الرغم من أن الصداع الشديد قد يكون ناتجًا عن عوامل أخرى أيضًا، إلا أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى ظهور صداع النصف القوي (Migraine) أو الصداع التوتري (Tension headache)، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”.

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ما علاقة ارتفاع ضغط الدم بالصداع الشديد؟

الصداع النصفي القوي (Migraine): يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم تأثير على الأوعية الدموية في الدماغ، ما يؤدي إلى توسع وانقباض الأوعية الدموية وتهيج الأعصاب الحسية، ما يسبب الصداع النصفي الشديد.

الصداع التوتري (Tension headache): يعتقد أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب توتر العضلات والتشنجات في الرأس والرقبة والأكتاف، ما يؤدي إلى الصداع التوتري الشديد.

مع ذلك، يجب ملاحظة أنه ليس كل صداع شديد يعني وجود ارتفاع في ضغط الدم. هناك أسباب أخرى محتملة للصداع الشديد مثل الصداع العنقودي (Cluster headache) أو التهاب الجيوب الأنفية أو الشقيقة الوعائية (Vascular headache) وغيرها. 

ينبغي استشارة الطبيب لتقييم الأعراض وتحديد السبب الدقيق للصداع الشديد ووصف العلاج المناسب.

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