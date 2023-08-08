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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضغطك عالي متتوترش.. بدون أدوية أعشاب تخفض الضغط

الضغط
الضغط

هناك بعض الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين ضغط الدم. ومع ذلك، يجب أن يكون لديك احتياطات وتشاور مع الطبيب قبل استخدام أي عشبة جديدة، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو لديك حالات صحية معروفة. إليك بعض الأعشاب التي يُعتقد أنها تساعد في تحسين ضغط الدم بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

1. الثوم: يُعتقد أن الثوم يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. يمكن تناوله طازجًا أو على شكل مكملات.

2. الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. يمكن استخدامه في الشاي أو كتوابل في الطهي.

3. الزعتر: يحتوي الزعتر على مضادات الأكسدة التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

4. الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

5. الهوائم البحرية: تحتوي الهوائم البحرية مثل الأعشاب البحرية والطحالب على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة والأحماض الأمينية التي يعتقد أنها تساهم في خفض ضغط الدم.

6. القرفة: تحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

يجب أن تكون هذه الأعشاب جزءًا من نظام غذائي عام وصحي ولا ينبغي الاعتماد عليها بدلاً من العلاج الطبي الموصوف.

أعشاب الأوعية الدموية العناصر الغذائية الدورة الدموية الشاى الأخضر تحسين الدورة الدموية بدون أدوية

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