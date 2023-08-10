عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة على مستشفيات دمياط للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

المستشفيات
المستشفيات

شنت مديريه الصحة بدمياط، بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط،  حملة على المنشآت الصحية والمستشفيات لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشأت الغير الحكومية.

وأرسل  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لجنة مشكلة من د ساره العوضى مدير إدارة العلاج الحر و الدكتور أحمد رجب مدير إدارة الحوكمة ومكافحة العدوى والدكتور ايهاب محمود مدير إدارة الجودة و الدكتورة  زينب أبو العز عضو فريق مكافحة العدوى للمرور على مستشفيات التحفظ بمحافظة دمياط للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبى والإداري  طبقا للاشتراطات الصحية طبقا للقانون والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والمرور على المخازن  والتوصية بتلافى المخالفات الموجودة لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى.

أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط على استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الحكومية والغير حكومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة منوهاً أنه لا تهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.

تعرف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان محافظة دمياط

FB_IMG_1691654954992
FB_IMG_1691654954992
FB_IMG_1691654941971
FB_IMG_1691654941971
FB_IMG_1691654946460
FB_IMG_1691654946460
FB_IMG_1691654937145
FB_IMG_1691654937145
دمياط ادارة العلاج الحر إدارة الجودة الصحة بدمياط السيد عبد الجواد الرقابة والمتابعة الدكتور السيد عبد الجواد المستشفيات وكيل وزارة الصحه بدمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

مفاجأة جديدة.. محافظة القاهرة تخفض تنسيق الثانوية العامة 10 درجات للمرة الثانية

الكيلو بـ12 جنيهًا| أسعار الأرز والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

شيكابالا لن يرحل عن الزمالك.. عفت نصار: يمتلك حبا ربانيا من الجماهير

حقيقة تورط غالي ومرتجي.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ

شوبير يكشف حقيقة فسخ عقد أحمد فتوح مع الزمالك

مرتب يصل لـ 36 ألف دولار.. آخر فرصة للتقديم على وظائف السفارة الأمريكية

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

موضوعات متعلقة

وفد من الخط الملاحي هاباج لويد يزور ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

تعرف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان محافظة دمياط

بمشاركة 10 أئمة.. توجيه قافلة دعوية إلى فارسكور غدا

القوافل العلاجية المجانية تستهدف 7 قرى بدمياط خلال شهر أغسطس

بينهم سيدة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

في أيام .. القبض على عصابة أنهت حياة شاب لسرقته بدمياط

ترشيحاتنا

رضا عبد العال يكشف سر رفض ممدوح عباس ضم محمد صلاح للزمالك

بسبب أحداث النيجر.. بيان عاجل من الأمم المتحدة

أول تعليق من رضا عبد العال على أزمة شيكابالا ومرتضى منصور

تسريع العمل بالمرحلة الثانية لمحطة مياه القاهرة الجديدة لتشغيلها قبل الصيف القادم

المكان هادي ورايق.. زوّار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي|فيديو

الصين تصدر إنذارا عاجلا بسبب الإعصار المدمر "خانون"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير النودلز الصيني

سعر صادم لـ فستان نانسي عجرم الجريء

ليست أسماكا.. اكتشاف نظام بيئي جديد وحياة كاملة أسفل المحيط الهندي| هذا ما وجدوه

علامات الإصابة بالسرطان عند الرجال والسيدات والأطفال .. انتبه

فيديو

أنهى حياة ابنته بقسوة.. والدة ضحية الشرقية تكشف كواليس غريبة عن زوجها

مطلعتش راجل.. عروس البحيرة ترد على ادعاءات زوجها بأنها ذكر| فيديوجراف

دخل عش الدبابير.. القصة الكاملة للإطاحة بـ سيد عبدالحفيظ من منصبه|فيديوجراف

بسبب الأحضان والقبلات.. نجوم تعاملوا مع معجبينهم بعنف منهم عمرو دياب وتامر عاشور وإليسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ