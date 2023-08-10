حملة على مستشفيات دمياط للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

شنت مديريه الصحة بدمياط، بإشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، حملة على المنشآت الصحية والمستشفيات لإحكام الرقابة والمتابعة على المنشأت الغير الحكومية.

وأرسل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لجنة مشكلة من د ساره العوضى مدير إدارة العلاج الحر و الدكتور أحمد رجب مدير إدارة الحوكمة ومكافحة العدوى والدكتور ايهاب محمود مدير إدارة الجودة و الدكتورة زينب أبو العز عضو فريق مكافحة العدوى للمرور على مستشفيات التحفظ بمحافظة دمياط للوقوف على سير العمل ومدى الانضباط الطبى والإداري طبقا للاشتراطات الصحية طبقا للقانون والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وسياسات الجودة وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والمرور على المخازن والتوصية بتلافى المخالفات الموجودة لضمان تقديم خدمة طبية آمنه للمرضى.

أكد وكيل وزارة الصحة بدمياط على استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية الحكومية والغير حكومية في مختلف مراكز ومدن المحافظة منوهاً أنه لا تهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة دمياط.

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