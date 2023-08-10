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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان محافظة دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع الدورى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير كورنيش النيل والمنطقة المحيطة، وذلك بحضور ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع.

فيما وقد تناول الاجتماع استعراض مستجدات الموقف المتعلقة بنسب التنفيذ للمشروع وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه بمشروع تطوير كورنيش بطول ١٤٠٠ متر بداية من حديقة بنت الشاطىء وحتى نقابة المهندسين و أيضًا إنشاء النصب التذكارى للشهداء.

فيما وقد ناقشت " الدكتورة منال عوض " الخطة الخاصة بالمرحلة المقبلة ،بجميع مكونات المشروع وذلك لاستكمال خطة العمل بالتوازى ، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل ، حيث أكدت مجددًا على الإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك الخطة وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق ورفع المخلفات الناتجة عن تلك الأعمال بشكل دورى.

وأكدت " محافظ دمياط " على ضرورة الالتزام بالمواصفات المحددة خلال التنفيذ وذلك لإنشاء مبنى حكومى متكامل كما بحثت خطة تجهيزه كمبنى أخضر ذكى وفقًا لعدد من المعايير ، ووجهت " الدكتورة منال عوض " بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من مركز السيطرة تمهيدًا لتجهيزه بالأجهزة المطلوبة وتشغيله.

محافظ دمياط تعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

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