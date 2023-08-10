ببطارية ضخمة وشاحن سريع.. فيفو تطلق تابلت Vivo Pad Air

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية، رسميا عن الجهاز اللوحي الجديد Vivo Pad Air، وهو جهاز لوحي بمواصفات رائعة بالنسبة للسعر الذي يباع به.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، يتميز تابلت فيفو الجديد Vivo Pad Air بمعالج ذات أداء عالي، وبطارية كبيرة الحجم، وشاشة رائعة، ونظام تشغيل أندرويد مخصص يوفر على وجه التحديد تجربة كمبيوتر لوحي سلسة.



مواصفات تابلت فيفو Vivo Pad Air

يأتي تابلت فيفو Vivo Pad Air، بوزن خفيف نسبيا يبلغ 530 جراما، مع شاشة كبيرة الحجم بقياس 11.5 بوصة، من نوع LCD، بدقة 2880 × 1800 بكسل، تدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز في الثانية، ودعم لكافة الطيف اللوني DCI-P3 ، بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3: 2، مما يعني أن الشاشة يمكنها تقديم صور نابضة بالحياة ومشرقة.

Vivo Pad Air

ويعمل تابلت فيفو Vivo Pad Air، بمعالج كوالكوم Snapdragon 870، المطور بتقنية 7 نانومتر، ويصل تردده الأقصى إلى 3.2 جيجاهرتز، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبقدم الجهاز اللوحي أداء ممتازا يمكنه التعامل بسلاسة مع التطبيقات والألعاب كثيفة الاستخدام للموارد.

ويتميز تابت فيفو Vivo Pad Air ببطارية كبيرة تبلغ قوتها 8500 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يكفي ليوم كامل من الترفيه والألعاب، ووزودت فيفو الجهاز اللوحي بشحن سريع بقدرة 44 وات.

Vivo Pad Air

ويتم تشغيل تابلت فيفو Vivo Pad Air، بواجهة المستخدم Origin OS 3، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ويمتاز الجهاز اللوحي بـ 4 سماعات خارجية لتقديم تجربة صوت قوية، ويدعم الجهاز العمل مع القلم Pencil2 من فيفو للكتابة وتدوين الملاحظات والرسم.

ويتوفر الجهاز بثلاثة ألوان، هي الأزرق والوردي والفضي، ولم تكشف الشركة حتى الآن عن سعر الجهاز أو موعد الإطلاق في الأسواق.