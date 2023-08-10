تمثال على بالوعة صرف.. وآثار الإسكندرية: غير مسجل لدينا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لتمثال روماني يدعى «أمفورا»، موكود على بالوعة صرف صحي بمنطقة سيدي جابر، شرقي الإسكندرية.

وأثار المنشور، غضب وسخرية رواد السوشيال ميديا ومتابعي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبين من اللواء محمد الشريف التحقيق في الأمر.

قال محمد متولى، مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية، إن التمثال بمثابة عمل فني حديث يرجع تاريخ انشائه إلى فترة التسعينيات من القرن الماضى، وتم تجديده عدة مرات.

وأكد أن التمثال لا يتبع المجلس الأعلى للاثار، وغير مسجل ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندريه وبالتالي لا يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، مطالباً المحافظ بتكليف المختصين من أساتذة كلية الفنون الجميلة بتصميم عمل فني يتناسب مع أهمية الموقع يليق بعروس البحر المتوسط.