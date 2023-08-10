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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أماني قرني: اعتماد 18 مدرسة بالفيوم بالهيئة القومية لضمان الجودة

احدى المدارس المعتمدة
احدى المدارس المعتمدة

صرحت  الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بأنه تم اعتماد عدد 18 مدرسة جديدة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بقرارات أرقام ٢٢٥ و٢٢٦ و٢٢٧ لسنة ٢٠٢٣م، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء في العام الدراسي ,2022 _2023م.

والمدارس الصادر لها قرارات اعتماد هي :

إدارة شرق الفيوم التعليمية :
1. رياض أطفال مدرسة محمود السيد الابتدائية   ، 2. رياض أطفال مدرسة عبد الوالي معوض الابتدائية ، 3. مدرسة بحر يوسف الابتدائية.  ، 4. رياض أطفال مدرسة الزهور.

إدارة سنورس التعليمية :
1. رياض أطفال مدرسة ترسا الجديدة.  ، 2. رياض أطفال مدرسة بنات فيديمين للتعليم الاساسي. ، 3. رياض أطفال مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات. ، 4.مدرسة حماده طنطاوي الرسمية للغات (المرحلة الاعدادية)  ، 5 رياض أطفال مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الاساسي

إدارة يوسف الصديق التعليمية : 
1. رياض أطفال مدرسة بركة الابتدائية ، 2. رياض أطفال مدرسة جبل سعد الابتدائية.

إدارة اطسا التعليمية: 
1. رياض أطفال مجمع قلمشاه الابتدائية.  ، 2. رياض أطفال مدرسة السادات الابتدائية بقلمشاه

إدارة ابشواي التعليمية: 
1. رياض أطفال مدرسة المحمدية الابتدائية.   ، 2. مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات المرحلة الاعدادية.

إدارة طامية التعليمية
1. رياض أطفال مدرسة الجمهورية الإبتدائية.

إدارة غرب الفيوم :
1. رياض أطفال مدرسة محي الدين ابو العز الابتدائية.  ، 2. رياض أطفال مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية

جدير بالذكر ، تم إعتماد عدد 36 مدرسة جديدة من العيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى بداية العام الحالى 2022م

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للمدارس التى تم إعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقدمت رسالة شكر وتقدير للأستاذ صلاح رجب مدير إدارة الجودة والاعتماد بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وكذلك فريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية، ومسئولى الجودة بالمدارس، وفريق العمل مدير عام التعليم العام ، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

 

تعليم الفيوم: العمل on line يوم الأحد خلال شهر أغسطس 2023

 

 

 

 

‏تعليم الفيوم: 330 فرصة عمل لخريحي التعليم الفني بملتقى التوظيف بالمحافظة

 

 

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