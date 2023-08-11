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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 : خطّط لمفاجآت

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني…

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023

ستكون علاقتك الرومانسية سعيدة وقد تتوقع المزيد من المفاجآت، كن مستعدًا لإطلاق مشاريع تجارية جديدة وسيكون هناك نمو مهني، من الناحية المالية ، ستكون في وضع جيد اليوم.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

شريكك حساس ولطيف ويتوقع منك قضاء المزيد من الوقت معًا، العلاقة القوية هي نتيجة للمناقشات المفتوحة وعندما توفر الوقت ، يصبح من السهل معرفة المشاعر، خطط لمفاجآت اليوم والهدية الجيدة يمكن أن تصنع المعجزات.

توقعات برج الثور صحيا

اليوم ، اجعل الرعاية الذاتية أولوية للحفاظ على مستويات الطاقة لديك مرتفعة ومعنوياتك ترتفع، قم بنزهة سريعة ، وانغمس في وجبات مغذية ، ووجد وقتًا للاسترخاء. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

ينجح رواد الأعمال أيضًا في إطلاق مفاهيم جديدة اليوم، سيجد بعض المديرين وقادة الفريق صعوبة في التعامل مع الفريق لتحقيق بعض المشاريع الحاسمة ولكنهم سينجحون في النهاية في الفوز بتقدير العملاء.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

ستجلب استثماراتك السابقة أرباحًا جيدة اليوم، تأكد من الحفاظ على التوازن بين الدخل والمصروفات، على الرغم من أن برجك يسمح باستثمارات واسعة النطاق ، إلا أنه من الجيد التوفير في الأيام الممطرة. 

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