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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفلكلور السكندري يحيي ليالي ثقافتنا في إجازتنا على مسرح قصر الأنفوشي

فنون شعبية
فنون شعبية

ضمن فعاليات الليالي الفنية الصيفية لمبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية  مجموعة من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري، بقيادة الفنان ياسر عثمان على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بمنطقة بحري.

بدأت الفعاليات المقدمة ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، برقصات استعراضية متنوعة، شهدها عزت عطوان مدير عام الفرع، منها غمزة إسكندراني، حلقة السمك، الصيادين، تلاها رقصة الحجالة والفلاحي وفقرة التنورة، وأخيرا تابلوه الصعيدي والحصان الذي تفاعل معه الحضور.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن المقرر أن تتضمن سهرة اليوم الخميس عرضا فنيا لفرقة سوهاج للفنون الشعبية يليه باقة متنوعة من أغاني التراث الشعبي تقدمها فرقة النيل للموسيقى والغناء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فعاليات الليالي الفنية الصيفية ثقافتنا في إجازتنا الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية الفلكلور السكندري

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