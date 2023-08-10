عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح أهمية مشروع مستقبل مصر في تقليل استيراد الحبوب من الخارج

مشروع مستقبل مصر
مشروع مستقبل مصر

أكد محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسى اليوم بشأن مواصلة العمل على استكمال مستهدفات مستقبل مصر القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء يؤكد حرصه على مواجهة التحديات الطارئة  التى نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية، وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال الفترة المقبلة خاصة المحاصيل الاستراتيجية.

 

وقال “سلطان” لـ"صدى البلد"، إن مشروع مستقبل مصر يعتبر نقلة نوعية وكبيرة  فى القطاع الزراعى وبيعمل على تقليل نسبة العجز بنسبة كبيرة للغاية، حتى أن عملية استيراد السكر تنتهى بحلول عام 2024، بالإضافة لسلع أخرى ستقل تدريجيا ومنها نسبة كبيرة سيتم الاكتفاء الذاتى فيها بحلول عام 2024، مؤكدا أن الدولة المصرية تمتلك مقومات كبيرة فى قطاع الزراعة وما يشهده القطاع من طفرة كبيرة يؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد عضو النواب، أن المشروع يساهم بقوة أيضا فى تقليل الاعتماد على عملية الاستيراد فى مجال الحبوب وبنسب متفاوتة فى كل سلعة، وذلك قبل أن تتحرك الدولة فى مسار مشروع مستقبل مصر وتوشكى وغيرها من المشاريع العاملة فى القطاع الزراعى، وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك نقلة كبيرة فى القطاع الزراعى وسيكون هناك تحقيق اكتفاء ذاتى تدريجيا من الحبوب.

توجيهات الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي قد وجه بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع القومي العملاق في مجالي الزراعة والغذاء، الذي يأتي في إطار استراتيجية متكاملة للدولة لزيادة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية بما يزيد على ثلاثة ملايين فدان جديد، ما يعادل أكثر من ثلث المساحة الحالية للأراضي الزراعية في مصر، الأمر الذي يمثل ضرورة استراتيجية للدولة المصرية، لمواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة في الخريطة الزراعية والغذائية لمصر، على النحو الذي يبني القدرات الذاتية للدولة، ويحقق مصالح الأجيال الحالية والقادمة من الشعب المصري.

الاكتفاء الذاتي الدولة المصرية الرئيس السيسي القطاع الزراعى المحاصيل الاستراتيجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

الحكومة تواجه فرق التكلفة.. زيادة دعم أسعار البنزين والسولار هذا العام| تفاصيل

ترشيحاتنا

مصطفى بكري : محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة لن تنجح .. فيديو

انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

الدولار يتراجع.. توقعات مخيفة للأخضر أمام العملات العالمية| ماذا يحدث؟

ضربة روسية قاصمة .. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب زيلينسكي

سقوط قتلى وجرحى.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ