99 طربة حشيش .. المشدد 15 عامًا لعاطل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم " ص.ن.ع" بالسجن المشدد 15عاما، وتغريمه مبلغ مالي قدرة 100الف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال أبو السعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف محمد الجندي والمستشار عماد العيسوي، وسكرتير المحكمة مصطفي عبد العظيم.

وبدأت أحداث القضية رقم رقم 9445 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات ، بأن التحريات التي أكدتها المراقبة للمتهم "ص.ن.ع" عاطل، مقيم بمحافظة سيناء ، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارة.

وعقب تم استصدار إذن من النيابة العامة، بضبطه وتفتيشه ونفاذا للقرار، ومكان تواجد المتهم داخل السيارة محل البلاغ ،تم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوال يحوي بداخله علي عدد 99 طربة حشيش.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج لتجارته ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة لمخدر الحشيش.

وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.