استشاري علاقات أسرية: أؤيد إعطاء نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق بشرط

خصص الإعلامي محمد مصطفى شردي فقرة من حلقة اليوم ببرنامج “الحياة اليوم”، على قناة “الحياة” حول مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقالت الدكتورة نادية جمال، استشاري علاقات أسرية وإرشاد نفسي: أنا مؤيدة جدا لمقترح أن تقتسم الزوجة نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق شرط أن تكون الزوجة مساعدة لزوجها ماديا.. الزوجة تتحمل كثيرا ويكفي أنها تقدم الدعم النفسي والاجتماعي وتقوم بواجباتها”.

وأردفت: “أؤيد هذا القانون لسبب وهو أن المرأة التي يكون لها الحق في نصف ثروة زوجها بعد الطلاق تكون عاشت معه عمر طويل جدا”.



وتابعت: “المرأة التي تزوجت رجل وانفصلت عنه بعد سنة أو سنتين ففي هذه الحالة ليست فترة كافية ليكون للزوجة الحق في أخذ نصف ثروة الزوج”.

