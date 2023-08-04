عضوة بالتنسيقية: الطلاق الشفهي لا يليق بالمرأة ويهدر حقوقها

كشفت رحاب عبدالله عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل طلبها خلال مشاركتها في الحوار الوطني بضرورة إلغاء الطلاق الشفوي والغيابي والاعتراف بتوثيق إجراءات الطلاق.

وقالت رحاب عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك ارتفاع في معدلات الطلاق، لذلك نريد خلق مزيد من الاستقرار الأسري، موضحة أن ما ينطبق على الزواج ينطبق أيضا على الطلاق من حيث التوثيق.

تابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذا أردنا إثبات الحقوق يجب علينا أن نسير في الإجراءات الرسمية، مضيفة: "الزواج كان زمان شفهي وعندما أردنا حفظ الحقوق قمنا بتوثيقة وبالتالي يجب أن يطبق الأمر على الطلاق، :"مينفعش أروح عند المأذون ويسأل الزواج طلقتها وأنت كنت متعصب ولا هادي هذا الأمر لا يليق".

