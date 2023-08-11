عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل مقتل شخص هدد باغتيال الرئيس الأمريكي بايدن

جو بايدن الرئيس الأمريكي
جو بايدن الرئيس الأمريكي

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن تفاصيل مقتل شخص أمريكي كان قد هدد من قبل باغتيال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إذ كشف التقرير أنه بعد مداهمة لـ إف بي أي، أدت إلى مقتل كريج روبتسون. 

مقتل شخص هدد باغتيال جو بايدن 

وأضاف التقرير، أن السلطات القضائية الفيدرالية كانت قد أصدرت شكوى ضده لأنه سبق وأن هدد الرئيس جو بايدن ونائبته بالقتل، إذ أن الرجل السبعيني جهر بموالاته لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق. 

وأشار التقرير، إلى أن هذا الشخص ظهر في عدة مناسبات في وسائل التواصل الاجتماعي، يهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين، فضلا عن أنه خلال منشور له هذا الأسبوع كتب فيه "سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا، وسأزيل الغبار عن بندقية قنص من طراز إم 24". 

ولفت التقرير، إلى أن هذا الشخص كتب أيضا في أحد منشوراته "الوقت مناسب لاغتيال رئاسي أو اثنين، جو أولا ثم كمالا"، وكانت هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس، إذ تحرك رجال مكتب التحقيق الفيدرالي لتنفيذ مذكرة في حق هذا الرجل، ولكن الأمر انتهى مقتل هذا الشخص. 

جو بايدن العربية اف بي آي دونالد ترامب اغتيال رئاسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

ترشيحاتنا

وزير خارجية أوكرانيا : محادثات السعودية مثلت انفراجة لكييف

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من التين الشوكي؟

شوبير يتغزل في كولر لهذا السبب

احذر.. عقوبات رادعة بقانون المرور

نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها يعرضك لغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

بعد فيديو الرقص.. 10 صور أثارت ضجة لنوال الزغبي| شاهد

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ