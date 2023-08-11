تفاصيل مقتل شخص هدد باغتيال الرئيس الأمريكي بايدن

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن تفاصيل مقتل شخص أمريكي كان قد هدد من قبل باغتيال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إذ كشف التقرير أنه بعد مداهمة لـ إف بي أي، أدت إلى مقتل كريج روبتسون.

مقتل شخص هدد باغتيال جو بايدن

وأضاف التقرير، أن السلطات القضائية الفيدرالية كانت قد أصدرت شكوى ضده لأنه سبق وأن هدد الرئيس جو بايدن ونائبته بالقتل، إذ أن الرجل السبعيني جهر بموالاته لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق.

وأشار التقرير، إلى أن هذا الشخص ظهر في عدة مناسبات في وسائل التواصل الاجتماعي، يهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين آخرين، فضلا عن أنه خلال منشور له هذا الأسبوع كتب فيه "سمعت أن بايدن قادم إلى يوتا، وسأزيل الغبار عن بندقية قنص من طراز إم 24".

ولفت التقرير، إلى أن هذا الشخص كتب أيضا في أحد منشوراته "الوقت مناسب لاغتيال رئاسي أو اثنين، جو أولا ثم كمالا"، وكانت هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس، إذ تحرك رجال مكتب التحقيق الفيدرالي لتنفيذ مذكرة في حق هذا الرجل، ولكن الأمر انتهى مقتل هذا الشخص.